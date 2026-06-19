Noul sezon din Premier League va debuta pe 21 august 2026. Programul complet al celor 38 de etape a fost deja publicat, iar primele derby-uri sunt programate încă din luna septembrie.

Arsenal deschide sezonul în postura de campioană

Noua ediție de campionat pornește cu Arsenal în postura de deținătoare a trofeului. Londonezii au cucerit titlul după o așteptare de 22 de ani și vor încerca să își apere coroana.

Prima partidă a sezonului se va disputa vineri, 21 august, de la ora 22:00, când Arsenal primește vizita nou-promovatei Coventry City.

Programul primei etape din Premier League 2026/27 arată astfel:

Vineri, 21 august

22:00 Arsenal – Coventry City

Sâmbătă, 22 august

14:30 Hull City – Manchester United

17:00 Everton – Crystal Palace

17:00 Ipswich Town – Sunderland

17:00 Nottingham Forest – Leeds United

19:30 Brentford – Tottenham

Duminică, 23 august

16:00 Brighton – Aston Villa

16:00 Manchester City – Bournemouth

18:30 Newcastle United – Liverpool

Luni, 24 august

22:00 Fulham – Chelsea

Capul de afiș al rundei inaugurale este duelul dintre Newcastle și Liverpool, în timp ce Tottenham începe sezonul pe terenul lui Brentford.

Când se joacă primul mare derby al sezonului

Primul duel de foc din noua ediție de Premier League va avea loc în etapa a treia. Pe 5 septembrie, Arsenal și Chelsea se vor întâlni pe Emirates Stadium într-un derby londonez incendiar.

La doar o săptămână distanță este programat și primul derby al orașului Manchester. Manchester United și Manchester City se vor înfrunta pe Old Trafford în etapa a patra, pe 12 septembrie.

Cele mai așteptate derby-uri din tur: