România, două ”finale” pentru calificarea la Cupa Mondială 2026!

Semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026 dintre Turcia și România se va disputa la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș. Partida este programată pentru 26 martie 2026, de la ora 19:00 și va fi decisivă pentru calificarea în finala barajului, unde ”tricolorii” ar urma să întâlnească învingătoarea duelului Slovacia – Kosovo.

Beșiktaș Park, cunoscut ca Tupras Stadium, a fost inaugurat în 2016 pe locul vechiului Inonu și are o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri.

Lorenzo Biliboc, impresionant la CFR Cluj. Convocat pentru Turcia – România?

E important ca, stranierii în special, să aibă multe meciuri în picioare la formațiile de club, pentru a avea un ritm cât mai ridicat la ora confruntării cu Turcia, dar e posibil ca o surpriză să vină din Superliga României, de la CFR Cluj!

Daniel Chiriță, fostul fundaș al celor de la Rapid sau de la Petrolul, îl cunoaște bine pe selecționerul Mircea Lucescu, cu care a și lucrat, și este convins că e posibil ca Lorenzo Biliboc să fie selecționat!

Chiar dacă tânărul CFR-ului are doar 19 ani, împliniți la 22 octombrie 2025, nu este exclus, din punctul de vedere al lui Chiriță, să fie în lot pentru întâlnirea cu Turcia.

Daniel Chiriță știe că Mircea Lucescu urmărește atent tinerii din Superliga

Fostul fotbalist a fost cu ochii pe tânărul ardelenilor și a văzut că nu are trac nici în meciurile cu tensiune sau în derby-uri, iar din acest motiv nu crede că ar avea emoții nici într-un astfel de meci, cu Turcia.

În plus, Daniel Chiriță vede posibilă varianta ca Biliboc să vină la națională în locul lui Miculescu, mijlocașul dreapta al FCSB neavând, în ultima perioadă, prea multe reușite.

”Eu l-aș lua la națională, mai ales că e de viitor. Poți să îi dai un imbold. Poate și intră 10-15 minute, cine știe ce face?! Are experiență în Italia și se vede la el că nu are presiune, nu are complex... s-a văzut și în meciul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj.

Eu, sincer... îl știu pe nea Mircea, îi plac copiii, jucătorii tineri. E posibil să îl cheme la națională nea Mircea. Tot timpul a promovat tineri, cred că se gândește și la el, la Biliboc.

E posibil să fie convocat în locul lui Miculescu, cine știe? Nu e în formă bună. E jucător bun, dar nu are momente bune la FCSB. Pe când Biliboc dă goluri meci de meci, chiar dacă el se încradează la underi”, a reacționat Daniel Chiriță, întrebat fiind de reporterul Sport.ro cu privire la eventuala convocare a lui Biliboc.