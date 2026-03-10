Ardelenii au câștigat cu un scor stabilit încă din prima repriză, chiar dacă Dinamo a bifat câteva ocazii importante de a înscrie și a ratat chiar și un penalty în partea secundă. După ce au ținut etape bune pasul cu locurile fruntașe, ”câinii” au căzut pe locul cinci, de unde vor începe play-off-ul în deplasare, cu Rapid.

Ilie Dumitrescu: ”Biliboc e unul dintre cei mai buni jucători U21 din Superligă”

Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a urmărit partida și s-a arătat impresionat de evoluția lui Lorenzo Biliboc (19 ani), tânărul jucător de la CFR Cluj, care a ”desenat” golul de 1-0 marcat de Karlo Muhar.

Internaționalul de tineret, care are și cetățenie italiană, are cifre impresionante în 23 de partide în acest sezon. A reușit să înscrie de șase ori și este unul dintre cei mai eficienți jucători ai echipei din Gruia.

"Ca atacant, Biliboc este unul dintre cei mai buni jucători U21 din Superligă, chiar dacă în partea a doua a jocului nu a mai avut reușite. Biliboc e un jucător cu potențial, dar nu pentru naționala mare. Poate la U21. La naționala mare nu poți", a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

CFR Cluj a încheiat sezonul regulat pe locul patru, depășind-o astfel pe Dinamo. Ardelenii vor începe play-off-ul cu 27 de puncte și sunt singurii din ”TOP 6” care au beneficiat de rotunjirea punctajului.

Programul lui CFR Cluj în play-off:

Etapa 1: U Cluj (deplasare)

Etapa 2: Rapid (acasă)

Etapa 3: Universitatea Craiova (deplasare)

Etapa 4: Dinamo (acasă)

Etapa 5: FC Argeș (deplasare)

Etapa 6: U Cluj (acasă)

Etapa 7: Rapid (deplasare)

Etapa 8: Universitatea Craiova (acasă)

Etapa 9: Dinamo (deplasare)

Etapa 10: FC Argeș (acasă)

Clasamentul la intrarea în play-off

1. Universitatea Craiova - 30p

2. Rapid - 28p

3. U Cluj - 27p

4. CFR Cluj - 27p*

5. Dinamo - 26p

6. FC Argeș

*Punctaj rotunjit