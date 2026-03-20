Iosif Rotariu, fostul mare mijlocaș al României, a afirmat că selecționerul Mircea Lucescu reprezintă principalul atu al echipei naționale pentru marele meci contra Turciei.

Iosif Rotariu, avancronica duelului România - Turcia

Rotariu a susținut că experiența lui „Il Luce” în jocuri cu miză ridicată poate să facă diferența în favoarea tricolorilor la Istanbul.

„Înainte nu poți să spui foarte multe lucruri. Normal, dacă e să analizăm și să fim obiectivi, plecăm cu șansa a doua. Faptul că jucăm în deplasare, la Istanbul, unde publicul este foarte entuziasmant, vulcanic și pune o presiune foarte mare pe adversari, în primul rând.

În al doilea rând, sunt fotbaliști în naționala Turciei care joacă la cluburi mari din străinătate: Arda Guler la Real Madrid, Kenan Yildiz la Juventus, Hakan Calhanoglu la Inter. Sunt alți fotbaliști care joacă la Galatasaray în Champions League. Per total, zici că pleci cu șansa a doua, dar în fotbal se poate întâmpla orice într-un singur meci, o singură manșă.

Depinde acum de modul în care abordează jucătorii, de încrederea pe care o au. Eu mă gândesc cum am fost eu ca jucător. Pe mine m-a mobilizat întotdeauna publicul. Dacă stadionul era plin, mă mobilizam mai mult. Mă ambiționam mai mult!

Cred că și ei sunt conștienți de acest lucru, de presiunea care va fi. Sunt fotbaliști care joacă în străinătate, în campionatul intern, e domnul Mircea Lucescu care e principalul atu al echipei naționale, care are experiență mare în tot astfel de momente”, a declarat Iosif Rotariu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro.

CV-ul lui Iosif Rotariu

25 de selecții și un gol a strâns Iosif Rotariu pentru naționala României.

a fost data ultimei apariții în tricolor pentru Rotariu, într-un România – Irlanda 1-0 din preliminariile pentru Cupa Mondială din 1998. 10 trofee majore are în palmares Iosif Rotariu alături de Steaua: 5 Divizia A, 4 Cupe ale României și o Supercupă a Europei.

Rotariu a venit la Steaua în sezonul următor triumfului legendar de la Sevilla.

8 cluburi a adunat în CV-ul său de fotbalist profesionist Iosif Rotariu: Politehnica Timișoara, Steaua București, Galatasaray, Bakirkoyspor, CFR Timișoara, Kikinda, Extensiv Craiova și Bihor Oradea.

Au mai rămas doar șase zile înaintea meciului Turcia - România de pe 26 martie. Tricolorii vor încerca să se califice la Campionatul Mondial prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinale, în manșă unică, Turcia la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.