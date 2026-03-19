Unicul gol al meciului a fost înscris de Monday Etim, în minutul 45+2. La capătul celor 90 de minute, olteniii au securizat victoria și au revenit pe primul loc în clasament.

Mesaj pentru Mircea Lucescu imediat după Dinamo - Craiova: ”Mândru să reprezint naționala”

După meci, Adrian Rus și-a exprimat bucuria pentru cele trei puncte obținute și a evidențiat că e gata să revină la prima reprezentativă, în vederea meciului cu Turcia din barajul pentru CM 2026.

”(n.r. Te aştepţi să fii convocat?) Dacă domnul selecţioner se va baza pe mine, voi fi mândru să-mi reprezint echipa. Până acum nu ştiu nimic”, a spus Adrian Rus.

România are la finalul lunii martie un meci de totul sau nimic cu Turcia, în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026

Dacă România va trece de Turcia (26 martie, 19:00), atunci va întâlni câștigătoarea din meciul Slovacia - Kosovo în finala barajului (31 martie, 21:45)

Adrian Rus a fost ultima dată convocat la echipa națională în 2024, la Campionatul European. A jucat 15 minute cu Ucraina (3-0) și patru minute cu Slovacia (1-1).