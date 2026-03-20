Ce jucători va convoca Mircea Lucescu pentru Turcia – România? Ce plan ar avea selecționerul

România, la două meciuri de calificarea la Cupa Mondială 2026.

Au mai rămas câteva zile până la Turcia – România, partidă programată la 26 martie. Tricolorii vor încerca să se califice la Cupa Mondială 2026 prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinală, în manșă unică, Turcia, la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

E important ca, stranierii în special, să aibă multe meciuri în picioare la formațiile de club, pentru a avea un ritm cât mai ridicat la ora confruntării cu Turcia. În plus, Daniel Chiriță, fost fotbalist în prima ligă a României, la Petrolul sau Rapid, dar și cu experiențe în Ucraina sau Rusia, crede că Mircea Lucescu va merge pe mâna jucătorilor pe care a mai mizat.

Dat fiind faptul că urmează meciuri capitale, din punctul de vedere al lui Chiriță nu se pune problema ca Mircea Lucescu să experimenteze și va merge pe mâna jucătorilor pe care îi cunoaște.

Daniel Chiriță, așteptări de la Man, Bîrligea și Mihăilă în Turcia - România

Când a venit vorba de numele fotbaliștilor care pot face fericită o țară întreagă, Daniel Chiriță a numit trei jucători: pe Dennis Man, pe Daniel Bîrligea și pe Valentin Mihăilă!

”E un antrenor care nu schimba de azi pe mâine, așa proceda când era și la Rapid. Nu cred că va schimba prea mult. Vor fi tot jucătorii care au jucat până acum. Nu poți face improvizații cu jucători pe care nu îi cunoști, care nu au meciuri la națională.

Sper ca în acest meci, cu Turcia, să jucăm pe contraatac și să câștigăm. Sper ca Man, Mihăilă și Bîrligea să facă diferența, pentru că ei au viteză și îi pot prinde pe contraatac.

Pe ei aș miza la prima vedere”, a spus Daniel Chiriță pentru Sport.ro.