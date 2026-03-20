EXCLUSIV Ce jucători va convoca Mircea Lucescu pentru Turcia – România? Ce plan ar avea selecționerul

Ce jucători va convoca Mircea Lucescu pentru Turcia – România? Ce plan ar avea selecționerul CM 2026
Turcia - România, meci extrem de important pentru tricolori.

Ce jucători va convoca Mircea Lucescu pentru Turcia – România? Ce plan ar avea selecționerul

  • România, la două meciuri de calificarea la Cupa Mondială 2026.

Au mai rămas câteva zile până la Turcia – România, partidă programată la 26 martie. Tricolorii vor încerca să se califice la Cupa Mondială 2026 prin intermediul barajului obținut din Liga Națiunilor.

Elevii lui Mircea Lucescu vor înfrunta în semifinală, în manșă unică, Turcia, la Istanbul. Dacă se impun, vor disputa finala barajului pe 31 martie, tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

România întâlnește Turcia în drumul către Cupa Mondială 2026

E important ca, stranierii în special, să aibă multe meciuri în picioare la formațiile de club, pentru a avea un ritm cât mai ridicat la ora confruntării cu Turcia. În plus, Daniel Chiriță, fost fotbalist în prima ligă a României, la Petrolul sau Rapid, dar și cu experiențe în Ucraina sau Rusia, crede că Mircea Lucescu va merge pe mâna jucătorilor pe care a mai mizat.

Dat fiind faptul că urmează meciuri capitale, din punctul de vedere al lui Chiriță nu se pune problema ca Mircea Lucescu să experimenteze și va merge pe mâna jucătorilor pe care îi cunoaște.

Daniel Chiriță, așteptări de la Man, Bîrligea și Mihăilă în Turcia - România

Când a venit vorba de numele fotbaliștilor care pot face fericită o țară întreagă, Daniel Chiriță a numit trei jucători: pe Dennis Man, pe Daniel Bîrligea și pe Valentin Mihăilă!

”E un antrenor care nu schimba de azi pe mâine, așa proceda când era și la Rapid. Nu cred că va schimba prea mult. Vor fi tot jucătorii care au jucat până acum. Nu poți face improvizații cu jucători pe care nu îi cunoști, care nu au meciuri la națională.

Sper ca în acest meci, cu Turcia, să jucăm pe contraatac și să câștigăm. Sper ca Man, Mihăilă și Bîrligea să facă diferența, pentru că ei au viteză și îi pot prinde pe contraatac.

Pe ei aș miza la prima vedere”, a spus Daniel Chiriță pentru Sport.ro.

SUA au lansat o ofensivă pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, după blocajul provocat de amenințările Iranului
Iosif Rotariu, verdict înainte de Turcia - România! Principalul atu al echipei naționale
Gică Hagi mută presiunea de pe umerii lui Ianis înainte de Turcia - România! Ce a spus „Regele” despre fiul său
Ilie Dumitrescu îl vede la națională după Dinamo - Universitatea Craiova: ”Nu sunt dubii”
FRF, ce lovitură! Fernando Pellegrini, atacantul de 1,94 metri de la Genoa, convocat la naționala României: ”Un bomber vero”
Edi Iordănescu a rupt tăcerea! Motivul pentru care a plecat de la națională
Cum arată loturile echipelor din posibila grupă a României de la CM 2026
Opt nume noi convocate de Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia. Cine sunt aleșii selecționerului
Patru fotbaliști ar putea debuta pentru România chiar împotriva Turciei!
Patru fotbaliști de la Dinamo convocați dintr-un foc la naționala României!
Gigi Becali l-a trecut pe 'linie moartă', acum a pierdut și convocarea pentru Turcia - România
Anglia a anunțat lotul preliminar pentru Cupa Mondială din 2026! Superstarul exclus de Thomas Tuchel
Ronaldinho e falit! Câți bani i-au găsit brazilienii în conturi

Doi jucători de la FCSB sunt OUT! Anunțul lui Mirel Rădoi

E sărbătoare în Coreea de Nord! Naționala de fotbal s-a calificat la Campionatul Mondial

Un patron din Superligă anunță o decizie radicală: ”N-am niciun fel de curaj să merg mai departe”

8 jucători de la FCSB, OUT!

Calificare de infarct cu Istvan Kovacs la centru! Cât s-a terminat AS Roma - Bologna, meci cu ȘAPTE goluri și două penalty-uri acordate pentru sferturile Europa League



Gigi Becali l-a trecut pe 'linie moartă', acum a pierdut și convocarea pentru Turcia - România
Patru fotbaliști de la Dinamo convocați dintr-un foc la naționala României!
Lotul naționalei României pentru barajul cu Turcia! Surprize URIAȘE ale lui Mircea Lucescu
Trei, Doamne, și toți trei din play-out! Cu cine atacăm Turcia pentru calificarea la Mondial
FRF, ce lovitură! Fernando Pellegrini, atacantul de 1,94 metri de la Genoa, convocat la naționala României: ”Un bomber vero”
Gigi Becali l-a trecut pe 'linie moartă', acum a pierdut și convocarea pentru Turcia - România
Surpriza cu care Mircea Lucescu ar putea veni pentru meciul cu Turcia! În locul lui David Miculescu
Fotbalistul care era văzut rivalul lui Bancu la națională, compătimit: "Îmi e milă de el, a avut ghinion săracul!"
Cele trei echipe care vor lupta pentru salvarea de la retrogradare în noul sezon de Superliga, în opinia lui Daniel Chiriță: "Ele sunt!"
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
stirileprotv Țara de care tot mai mulți români sunt fascinați. Numărul celor care o vizitează este în creștere, iar unii învață și limba

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

stirileprotv Mesajul sec al BNR despre cele două mari pericole actuale: populismul economic și criza din Orientul Mijlociu

stirileprotv Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

