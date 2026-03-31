naționala de tineret a României joacă la Târgoviște cu San Marino în preliminariile EURO U-21 2027.

Vineri, tricolorii pregătiți de Costin Curelea au obținut o victorie prețioasă în Kosovo, scor 1-0.

Lorenzo Biliboc, execuție de senzație: golul a fost anulat

Jucătorul lui CFR Cluj a fost activ pe toată perioada meciului cu San Marino, iar la prima fază a reprizei secunde a înscris cu o execuție superbă din foarfecă, dar golul său a fost anulat.

Maftei a ajuns la o minge complicată și l-a găsit perfect în careu pe Lorenzo Biliboc, iar aripa dreapta a trimis în poartă din foarfecă.

Din păcate, arbitrul a fluierat la mingea ajunsă de Maftei, considerând că a ieșit din teren.