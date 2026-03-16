Lorenzo Biliboc a deschis scorul pentru CFR Cluj în minutul 1 al duelului cu U Cluj, reușind cel mai rapid gol al sezonului, în prima rundă a play-off-ului, după o acțiune individuală superbă.

Echipa antrenată de Daniel Pancu a început în atac confruntarea de pe Cluj Arena și a reușit să modifice tabela încă din primul minut de joc. Lorenzo Biliboc, extrema dreaptă în vârstă de 19 ani a oaspeților, a finalizat o fază pornită din flancul stâng. Acesta a primit o pasă de la Korenica, i-a depășit pe Bic și pe Coubiș, apoi l-a învins pe portarul Gertmonas cu un șut pe jos, trimis la colțul scurt.

Reușita fotbalistului U21 a fost cronometrată în secunda 59, devenind oficial cea mai rapidă deschidere de scor din actualul sezon de Superliga. Până la acest meci, recordul era deținut de Rafinha, care marcase în secunda 69 a partidei dintre Botoșani și Petrolul.

Egalare rapidă pe Cluj Arena

Bucuria celor de la CFR Cluj a fost însă de scurtă durată. U Cluj a reușit să restabilească egalitatea după doar trei minute. În minutul 4, Mendy a trimis o centrare precisă din partea stângă, iar Lukic a reluat cu capul în plasă, restabilind echilibrul pe tabelă. (La ora redactării acestei știri, meciul este în desfășurare).

Pentru Lorenzo Biliboc, golul din derby este al 7-lea marcat în acest campionat, în 25 de meciuri jucate. Tânărul fotbalist mai are în dreptul său și o pasă decisivă în actuala stagiune.

Topul celor mai rapide goluri din acest sezon: