Cea mai spectaculoasă creștere a fost în dreptul lui Lorenzo Biliboc (19 ani), internaționalul de tineret care a făcut senzație în acest sezon la CFR Cluj.

Lorenzo Biliboc este evaluat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate

Transferat în vară de la juniorii lui Juventus, Biliboc s-a impus rapid la CFR Cluj și a devenit una dintre principalele soluții ale lui Daniel Pancu pentru regula U21. Cifrele sale sunt impresionante: a marcat de opt ori și a bifat trei pase decisive în 31 de partide.

Dacă în septembrie era evaluat la doar 300.000 de euro de platforma de specialitate Transfermarkt, acum Biliboc a primit o cotă de 1,2 milioane de euro! O creștere impresionantă față de ultimul update, când primise 450.000 de euro.

Biliboc este născut la Torino și crescut în fotbalul juvenil din Italia. A început la Torino FC, după care a fost transferat de Juventus, unde a fost legitimat vreme de cinci ani. A bifat și un sezon la Parma, sub formă de împrumut.

CFR Cluj l-a readus în fotbalul românesc și i-a oferit un contract valabil până în 2029.

CFR Cluj, revenire spectaculoasă cu Pancu pe bancă

Tehnicianul a preluat echipa în noiembrie 2025, într-un moment foarte dificil. CFR era atunci aproape de zona retrogradării, cu doar 13 puncte strânse în 15 etape.

De atunci, lucrurile s-au schimbat radical. Sub comanda lui Pancu, CFR a intrat în play-off și se află acum pe locul 4, la doar trei puncte de lider, după o serie de 14 victorii, trei remize și trei înfrângeri în 20 de meciuri.

În următoarea etapă din play-off-ul Superligii României, CFR Cluj va juca în deplasare cu Universitatea Craiova.