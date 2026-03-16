Lorenzo Biliboc, extrema de 19 ani a oaspeților, a reușit să deschidă scorul încă din primele secunde ale partidei.

Fotbalistul lui CFR Cluj a înscris în secunda 59, stabilind astfel cel mai rapid gol al actualului sezon din Superliga.

Avantajul CFR-ului nu a durat mult. U Cluj a egalat rapid prin Jovo Lukic, iar finalul partidei a fost dramatic.

Gazdele au avut un gol anulat în minutul 82, prin Drammeh, însă au dat lovitura în minutul 90, când Mendy a marcat golul victoriei.

Lorenzo Biliboc: „La început trebuia să închidem meciul”

După meci, Lorenzo Biliboc a recunoscut că partida a fost una echilibrată și este de părere că CFR a ratat mai multe ocazii importante.

„Impresia mea este că a fost un meci foarte echilibrat și detaliile au făcut diferența. La început trebuia să închidem meciul, am avut trei sau patru ocazii și nu am fost decisivi. Este prima dată când joc la nivel de seniori. Lucrez în fiecare zi pentru a marca cât mai multe goluri. Echipa este foarte bună, suntem uniți. Astăzi am pierdut, dar nu ne dăm bătuți. Mai sunt multe meciuri până la titlu”, a declarat Biliboc după meci.

Golul din derby a fost al șaptelea pentru tânărul fotbalist în acest sezon. În 25 de meciuri jucate, Biliboc a mai oferit și o pasă decisivă pentru CFR Cluj.