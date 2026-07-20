Doar RFG și Spania reușiseră "dubla" Euro - Cupă Mondială

Spania a cucerit al doilea său titlu mondial, după golul lui Ferran Torres din minutul 106. Cifrele arată că ibericii au dominat copios ultimul act al CM 2026, având posesie dublă (66%) în fața Argentinei și fiind mult mai periculoși pentru poarta adversă (15-0, la șuturi spre poartă / 10-0, la șuturi pe poartă).

Cupa Mondială este o competiție jucată pentru prima dată în 1932, iar Campionatul European a fost înființat în 1960. De-a lungul istoriei, singurele echipe care au dublat triumful la Euro cu câștigarea titlului suprem la nivel de echipe naționale au fost Republica Federală Germană (Euro 1972, CM 1974) și Spania (Euro 2008, CM 2010). Cehoslovacia (Euro 1976), Danemarca (Euro 1992), Grecia (Euro 2004) și Italia (Euro 2020) nu s-au calificat la edițiile următoare de Cupă Mondială.

Cum s-au descurcat campioanele europene la Cupele Mondiale ce au urmat triumfului continental:

URSS - Euro 1960 (câștigătoare, 2-1 cu Iugoslavia, după prelungiri) / CM 1962 (sferturi de finală, 1-2 cu Chile)

Spania - Euro 1964 (câștigătoare, 2-1 cu URSS) / CM 1966 (locul 3 în Grupa 2, după RFG și Argentina)

Italia - Euro 1968 (câștigătoare, 1-1 după prelungiri, 2-0 după rejucare cu Iugoslavia) / CM 1970 (finalistă, 1-4 cu Brazilia)

RFG - Euro 1972 (câștigătoare, 3-0 cu URSS) / CM 1974 (câștigătoare, 2-1 cu Olanda)

Cehoslovacia - Euro 1976 (câștigătoare, 2-2 și 5-3 d.l.d. cu RFG) / CM 1976 (nu s-a calificat, locul 2 în Grupa 7 preliminară, în spatele Scoției)

RFG - Euro 1980 (câștigătoare, 2-1 cu Belgia) / CM 1982 (finalistă, 1-3 cu Italia)

Franța - Euro 1984 (câștigătoare, 2-0 cu Spania) / CM 1986 (semifinală, 0-2 cu RFG)

Olanda - Euro 1988 (câștigătoare, 2-0 cu URSS) / CM 1990 (optimi de finală, 1-2 cu RFG)

Danemarca - Euro 1992 (câștigătoare, 2-0 cu Germania) / CM 1994 (nu s-a calificat, locul 3 în Grupa 3 preliminară, după Spania și Irlanda)

Germania - Euro 1996 (câștigătoare, 2-1 cu Cehia, gol de aur) / CM 1998 (sferturi de finală, 0-3 cu Croația)

Franța - Euro 2000 (câștigătoare, 2-1 cu Italia, gol de aur) / CM 2002 (ultimul loc în Grupa A, după Danemarca, Senegal și Uruguay)

Grecia - Euro 2004 (câștigătoare, 1-0 cu Portugalia) / CM 2006 (nu s-a calificat, locul 4 în Grupa 2 preliminară, după Ucraina, Turcia și Danemarca)

Spania - Euro 2008 (câștigătoare, 1-0 cu Germania) / CM 2010 (câștigătoare, 1-0 cu Olanda, după prelungiri)

Spania - Euro 2012 (câștigătoare, 4-0 cu Italia) / CM 2014 (locul 3 în Grupa B, după Olanda și Chile)

Portugalia - Euro 2016 (câștigătoare, 1-0 cu Franța, după prleungiri) / CM 2018 (optimi de finală, 1-2 cu Uruguay)

Italia - Euro 2020 (câștigătoare, 1-1, 3-2 d.l.d. cu Anglia) / CM 2022 (locul 2 în Grupa C preliminară, după Elveția, învinsă de Macedonia de Nord la baraj)

Spania - Euro 2024 (câștigătoare, 2-1 cu Anglia) / CM 2026 (câștigătoare, 1-0 cu Argentina, după prelungiri)

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