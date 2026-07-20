”Șepcile Roșii” au debutat cu o victorie cu Farul Constanța în noul sezon din Superliga României, scor 2-1.

Andrei Coubiș, gata să facă pasul în Championship

Ardelenii au fost nevoiți să se descurce fără Andrei Coubiș, care în ultimele două meciuri nu a făcut parte din lotul lui U Cluj.

Deși s-a vorbit despre o accidentarea, se pare că adevărul este cu totul altul. Cei de la U Cluj au vrut să îl menajeze pe Coubiș, care ar urma să facă obiectul unui transfer de senzație.

Ardelenii sunt în negocieri avansate cu un club din Anglia pentru transferul lui Andrei Coubiș. Conform Prima Sport, fundașul este aproape să facă pasul în Championship, liga a doua din Anglia.

În vârstă de 22 de ani, Andrei Coubiș a ajuns la U Cluj la începutul anului, sub formă de împrumut de la Sampdoria, dar ardelenii l-au transferat definitiv la începutul lunii.