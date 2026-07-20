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Fotbaliștii Spaniei au ajuns la Madrid pentru a sărbători câștigarea Cupei Mondiale din 2026, al doilea titlu mondial din istoria ibericilor după cel din 2010.

Sărbătoare totală la Madrid

Peste un milion de oameni au ieșit pe străzile capitalei Spaniei pentru a sărbători triumful din Statele Unite, alături de elevii lui Luis de la Fuente.

Rodri & co. s-au plimbat prin Madrid într-un autocar descoperit, bucurându-se de ovațiile binemeritate din partea mulțimii.

Campionii, felicitați și de Casă Regală a Spaniei

Spaniolii au fost întâmpinați încă de la aeroport de foarte mulți fani. Campionii mondiali au ajuns la Palatul Zarzuela, unde au fost felicitați de Regele Felipe al VI-lea și de Regina Letiția.

Spania a câștigat finala Cupei Mondiale, scor 1-0, în fața Argentinei. Ferran Torres a marcat golul victoriei în minutul 106.