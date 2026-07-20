Anunțul lui Cosmin Matei după meciul pierdut cu Rapid. Ce se întâmplă în cazul său de dopaj

Anunțul lui Cosmin Matei după meciul pierdut cu Rapid. Ce se întâmplă în cazul său de dopaj Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mijlocașul celor de la Sepsi OSK, Cosmin Matei, a oferit o primă reacție la finalul partidei din Giulești. El a discutat despre jocul echipei și a dat detalii despre proces.

TAGS:
Cosmin MateiSepsi OSKRapidGiulesti
Din articol

Rapid a învins-o pe Sepsi OSK cu scorul de 1-0, în prima etapă a noului sezon din Superliga, printr-un gol marcat pe final de Pașcanu (89'). Confruntarea a fost marcată de eliminarea lui Dobrosavlevici din minutul 54, moment care a schimbat complet dinamica partidei pentru oaspeți.

La finalul jocului, Cosmin Matei a analizat prestația echipei sale, punctând că inferioritatea numerică a cântărit decisiv în deznodământul confruntării.

„Prima etapă, condițiile au fost puțin dificile. Ne-am făcut meciul greu când am rămas în zece. S-a schimbat ceea ce aveam de făcut. Am încercat să ducem meciul spre un egal, dar din păcate au reușit să marcheze”, a spus Cosmin Matei, recunoscând dificultatea adaptării la intensitatea noului sezon: „Cred că am arătat OK o bună bucată din joc. Încercăm să ne adaptăm cu toții cât mai repede. Este mult de muncă. Ritmul și nivelul sunt diferite, dar suntem încrezători că putem face față.

﻿Consider că dacă nu vom oferi cadouri ca în această seară, vom putea emite pretenții, vom fi o echipă puternică. Așa, cu cadouri, o să fie destul de dificil. A fost un meci frumos. Ne bucurăm că jucăm un astfel de meci, așa este frumos. Te simți fotbalist. O atmosferă ostilă pentru noi”, a transmis jucătorul.

  • Cosmin matei imago
×
Veste mare pentru Sepsi Sfântu Gheorghe! Decizia luată de Comisia de Apel în cazul de dopaj al lui Cosmin Matei
Cosmin Matei a COMIS-O inainte de DERBY: "Din pacate, acum joc la Dinamo!" :) Ce reactie a avut cand si-a dat seama de GAFA
Dorinel ii da LOVITURA lui Dinamo: il vrea pe Kuban pe Cosmin Matei, alaturi de Torje!
Hamza a fost vandut pe 750.000 de euro la Plovdiv! Bulgarii au incercat sa il ia si pe Cosmin Matei! Pretul cerut de Dinamo a fost prea mare
Cosmin Matei poate pleca in aceasta iarna: "Ar fi o afacere buna pentru Dinamo!" Cati bani ar primi "cainii":
Bulgarii vor TOT din Liga I! Oferta de ULTIMA ORA pentru Cosmin Matei! Cati bani cere Dinamo:
ÎNAPOI LA ARTICOL

Noutăți din dosarul de dopaj

Un alt subiect important abordat de Matei la finalul confruntării a fost legat de suspendarea sa și procesul de dopaj în care este implicat. Deși o hotărâre a fost luată, motivarea oficială întârzie, prelungind perioada de incertitudine.

„Procesul este în desfășurare. Verdictul s-a dat. Încă nu mi s-a dat mie. Nu știu cât o să dureze motivarea. Am primit o amânare de încă două luni, până pe 17 septembrie. Sunt încrezător că apărarea mea a fost de cea mai bună calitate și voi câștiga după doi ani și patru luni. Voi arăta că sunt nevinovat. N-a fost ușor, dar le mulțumesc celor de la club pentru că s-au comportat frumos cu mine. Acum am mai mult timp să mă pregătesc și sper să o fac cât mai bine”, a zis fotbalistul.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei
Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei
ARTICOLE PE SUBIECT
Rapid - Sepsi 1-0, în prima etapă din Superliga României. Pașcanu a salvat revenirea lui Pancu în Giulești
Rapid - Sepsi 1-0, în prima etapă din Superliga României. Pașcanu a salvat revenirea lui Pancu în Giulești
Cum a fost primit Daniel Pancu în Giulești. Scenografia specială afișată de fani la meciul cu Sepsi
Cum a fost primit Daniel Pancu în Giulești. Scenografia specială afișată de fani la meciul cu Sepsi
Rapid - Sepsi, de la 21:30. Echipe probabile + cotele la pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Rapid - Sepsi, de la 21:30. Echipe probabile + cotele la pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
ULTIMELE STIRI
Ovidiu Burcă a găsit explicația pentru eșecul lui Sepsi în fața Rapidului: „Nu aveam voie să se întâmple asta”
Ovidiu Burcă a găsit explicația pentru eșecul lui Sepsi în fața Rapidului: „Nu aveam voie să se întâmple asta”
FCSB pregătește trei transferuri în următoarele zile: ”Cu siguranță vor veni”
FCSB pregătește trei transferuri în următoarele zile: ”Cu siguranță vor veni”
Rapid - Sepsi 1-0, în prima etapă din Superliga României. Pașcanu a salvat revenirea lui Pancu în Giulești
Rapid - Sepsi 1-0, în prima etapă din Superliga României. Pașcanu a salvat revenirea lui Pancu în Giulești
Mihai Stoica a spus-o direct! Pe cine vede favorit la Balonul de Aur după încheierea Cupei Mondiale
Mihai Stoica a spus-o direct! Pe cine vede favorit la Balonul de Aur după încheierea Cupei Mondiale
Fiesta ca în filme la Madrid! Peste un milion de oameni, alături de campionii lui Luis de la Fuente
Fiesta ca în filme la Madrid! Peste un milion de oameni, alături de campionii lui Luis de la Fuente
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizie radicală luată de toți jucătorii Argentinei, cu Messi în frunte, după eșecul din finala Cupei Mondiale

Decizie radicală luată de toți jucătorii Argentinei, cu Messi în frunte, după eșecul din finala Cupei Mondiale

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Spania, campioană după 1-0 cu Argentina

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Spania, campioană după 1-0 cu Argentina

Tragere la sorți, turul 3 Conference League | CÂT NOROC pentru FCSB! Posibilele adversare și pentru CFR Cluj și U Cluj

Tragere la sorți, turul 3 Conference League | CÂT NOROC pentru FCSB! Posibilele adversare și pentru CFR Cluj și U Cluj

Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției!

Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției!

Bătaie după finala Cupei Mondiale, Spania - Argentina 1-0! Scene ireale

Bătaie după finala Cupei Mondiale, Spania - Argentina 1-0! Scene ireale

Câți bani primește Spania după ce a câștigat Cupa Mondială

Câți bani primește Spania după ce a câștigat Cupa Mondială



Recomandarile redactiei
FCSB pregătește trei transferuri în următoarele zile: ”Cu siguranță vor veni”
FCSB pregătește trei transferuri în următoarele zile: ”Cu siguranță vor veni”
Ovidiu Burcă a găsit explicația pentru eșecul lui Sepsi în fața Rapidului: „Nu aveam voie să se întâmple asta”
Ovidiu Burcă a găsit explicația pentru eșecul lui Sepsi în fața Rapidului: „Nu aveam voie să se întâmple asta”
Fiesta ca în filme la Madrid! Peste un milion de oameni, alături de campionii lui Luis de la Fuente
Fiesta ca în filme la Madrid! Peste un milion de oameni, alături de campionii lui Luis de la Fuente
U Cluj își vinde vedeta în Anglia: negocierile sunt avansate
U Cluj își vinde vedeta în Anglia: negocierile sunt avansate
Mihai Stoica a spus-o direct! Pe cine vede favorit la Balonul de Aur după încheierea Cupei Mondiale
Mihai Stoica a spus-o direct! Pe cine vede favorit la Balonul de Aur după încheierea Cupei Mondiale
Alte subiecte de interes
Cum a reacționat agentul lui Cosmin Matei după suspendarea primită de jucător
Cum a reacționat agentul lui Cosmin Matei după suspendarea primită de jucător
Reacție în forță a avocatului lui Cosmin Matei, după ce jucătorul a fost suspendat pentru dopaj
Reacție în forță a avocatului lui Cosmin Matei, după ce jucătorul a fost suspendat pentru dopaj
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Reacția lui Marius Șumudică după remiza dintre Rapid și Sepsi OSK: "O să spun, dar mai cu perdea"
Reacția lui Marius Șumudică după remiza dintre Rapid și Sepsi OSK: "O să spun, dar mai cu perdea"
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
„Electric Castle” s-a încheiat grandios. Keanu Reeves a urcat pe scena principală de la Bonțida

stirileprotv „Electric Castle” s-a încheiat grandios. Keanu Reeves a urcat pe scena principală de la Bonțida

A murit fiul lui Aylin Mujica, actrița cunoscută din telenovelele de la Acasă TV. Mauro avea 31 de ani. Care este cauza decesului

protv A murit fiul lui Aylin Mujica, actrița cunoscută din telenovelele de la Acasă TV. Mauro avea 31 de ani. Care este cauza decesului

Analiștii avertizează că problemele de pe piaţa de motorină din Europa se vor agrava. „Situația este cu adevărat tensionată”

stirileprotv Analiștii avertizează că problemele de pe piaţa de motorină din Europa se vor agrava. „Situația este cu adevărat tensionată”

Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei

stirileprotv Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!