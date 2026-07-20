Anunțul lui Cosmin Matei după meciul pierdut cu Rapid. Ce se întâmplă în cazul său de dopaj

Rapid a învins-o pe Sepsi OSK cu scorul de 1-0, în prima etapă a noului sezon din Superliga, printr-un gol marcat pe final de Pașcanu (89'). Confruntarea a fost marcată de eliminarea lui Dobrosavlevici din minutul 54, moment care a schimbat complet dinamica partidei pentru oaspeți.

La finalul jocului, Cosmin Matei a analizat prestația echipei sale, punctând că inferioritatea numerică a cântărit decisiv în deznodământul confruntării.

„Prima etapă, condițiile au fost puțin dificile. Ne-am făcut meciul greu când am rămas în zece. S-a schimbat ceea ce aveam de făcut. Am încercat să ducem meciul spre un egal, dar din păcate au reușit să marcheze”, a spus Cosmin Matei, recunoscând dificultatea adaptării la intensitatea noului sezon: „Cred că am arătat OK o bună bucată din joc. Încercăm să ne adaptăm cu toții cât mai repede. Este mult de muncă. Ritmul și nivelul sunt diferite, dar suntem încrezători că putem face față.

﻿Consider că dacă nu vom oferi cadouri ca în această seară, vom putea emite pretenții, vom fi o echipă puternică. Așa, cu cadouri, o să fie destul de dificil. A fost un meci frumos. Ne bucurăm că jucăm un astfel de meci, așa este frumos. Te simți fotbalist. O atmosferă ostilă pentru noi”, a transmis jucătorul.