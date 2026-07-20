Anunțul lui Cosmin Matei după meciul pierdut cu Rapid. Ce se întâmplă în cazul său de dopaj

Rapid a învins-o pe Sepsi OSK cu scorul de 1-0, în prima etapă a noului sezon din Superliga, printr-un gol marcat pe final de Pașcanu (89'). Confruntarea a fost marcată de eliminarea lui Dobrosavlevici din minutul 54, moment care a schimbat complet dinamica partidei pentru oaspeți.
La finalul jocului, Cosmin Matei a analizat prestația echipei sale, punctând că inferioritatea numerică a cântărit decisiv în deznodământul confruntării.
„Prima etapă, condițiile au fost puțin dificile. Ne-am făcut meciul greu când am rămas în zece. S-a schimbat ceea ce aveam de făcut. Am încercat să ducem meciul spre un egal, dar din păcate au reușit să marcheze”, a spus Cosmin Matei, recunoscând dificultatea adaptării la intensitatea noului sezon: „Cred că am arătat OK o bună bucată din joc. Încercăm să ne adaptăm cu toții cât mai repede. Este mult de muncă. Ritmul și nivelul sunt diferite, dar suntem încrezători că putem face față.
Consider că dacă nu vom oferi cadouri ca în această seară, vom putea emite pretenții, vom fi o echipă puternică. Așa, cu cadouri, o să fie destul de dificil. A fost un meci frumos. Ne bucurăm că jucăm un astfel de meci, așa este frumos. Te simți fotbalist. O atmosferă ostilă pentru noi”, a transmis jucătorul.