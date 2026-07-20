Selecţionerul Luis de la Fuente a considerat că Spania ar fi trebuit să facă diferenţa înainte de golul lui Ferran Torres din minutul 106, duminică, în finala Cupei Mondiale împotriva Argentinei (1-0 după prelungiri).

Luis de la Fuente, declarația care arată de ce e un antrenor uriaș. Ce a remarcat în Spania - Argentina

"Este o mare mândrie pentru această generaţie de fotbalişti care au crescut cu o viziune, perfecţionând-o de fiecare dată, în cadrul unui grup exemplar, magnific, o adevărată familie cu jucători de excepţie. Meciul ar fi trebuit să fie decis cu mult înainte, dar intervenţiile superbe ale lui Dibu Martinez ne-au împiedicat să preluăm avantajul mai devreme.

A fost o finală de Cupă Mondială şi a trebuit să suferim pentru a câştiga, chiar şi în faţa a 10 adversari (după eliminarea lui Enzo Fernandez). Dar eram pregătiţi pentru orice", a declarat Luis de la Fuente.