Luis de la Fuente, declarația care arată de ce e un antrenor uriaș. Ce a remarcat în Spania - Argentina

Luis de la Fuente, declarația care arată de ce e un antrenor uriaș. Ce a remarcat în Spania - Argentina CM 2026
Alexandru Hațieganu
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Spania, campioană mondială, după ce a învins la New Jersey, duminică, Argentina, 1-0 după prelungiri.

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Luis de la FuenteSpaniaArgentinafinalaCM 2026
Din articol

Selecţionerul Luis de la Fuente a considerat că Spania ar fi trebuit să facă diferenţa înainte de golul lui Ferran Torres din minutul 106, duminică, în finala Cupei Mondiale împotriva Argentinei (1-0 după prelungiri).

Luis de la Fuente, declarația care arată de ce e un antrenor uriaș. Ce a remarcat în Spania - Argentina

"Este o mare mândrie pentru această generaţie de fotbalişti care au crescut cu o viziune, perfecţionând-o de fiecare dată, în cadrul unui grup exemplar, magnific, o adevărată familie cu jucători de excepţie. Meciul ar fi trebuit să fie decis cu mult înainte, dar intervenţiile superbe ale lui Dibu Martinez ne-au împiedicat să preluăm avantajul mai devreme.

A fost o finală de Cupă Mondială şi a trebuit să suferim pentru a câştiga, chiar şi în faţa a 10 adversari (după eliminarea lui Enzo Fernandez). Dar eram pregătiţi pentru orice", a declarat Luis de la Fuente.

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  • Luis de la Fuente, declarația care arată de ce e un antrenor uriaș. Ce a remarcat în Spania - Argentina

Reprezentativa Spaniei, campioana europeană en-titre, a câştigat, duminică, la New Jersey, pentru a doua oară în istorie titlul mondial, învingând în finală Argentina, care era deţinătoarea trofeului, scor 1-0 după prelungiri. A fost o finală cu un Lionel Messi ineficient,, o eliminare la argentinieni şi două goluri anulate.

Ferran Torres a marcat în minutul 106.

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