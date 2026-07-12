PSG transferă de la Barcelona: fotbalistul de 55.000.000 de euro a acceptat oferta

PSG transferă de la Barcelona: fotbalistul de 55.000.000 de euro a acceptat oferta Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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PSG este foarte aproape să transfere un fotbalist important de la Barcelona.

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Barcelona vrea să se întărească serios în această vară, iar catalanii au rezolvat deja transferurile lui Anthony Gordon și Karim Adeyemi.

Cu toate acestea, catalanii vor avea parte și de plecări, iar unul dintre jucătorii de bază ai lui Hansi Flick este foarte aproape de un transfer la PSG.

PSG s-a înțeles cu jucătorul și trimite oferta

Parizienii au ajuns la un acord cu Ferran Torres, care intră în ultimul an de contract cu Barcelona, conform jurnalistului italian Nicolo Schira. Atacantul spaniol a dat acceptul pentru mutarea în capitala Franței.

Torres a acceptat contractul până în 2031 oferit de PSG, iar campioana Europei va trimite o ofertă oficială către Barcelona cât de curând.

Pentru că atacantul spaniol mai are contract cu Barcelona doar până în 2027, suma de transfer ar trebui să fie sub cota sa de piață, pentru că altfel catalanii riscă să îl piardă gratuit în vară.

Ferran Torres a impresionat în sezonul trecut

Statisticile lui Ferran Torres vorbesc de la sine despre performanța sa de golgheter ca atacant central, poziția în care Hansi Flick l-a convertit definitiv încă din sezonul trecut. 

Torres a participat la 49 de meciuri din La Liga, Cupa Regelui, Liga Campionilor și Supercupa Spaniei, marcând 21 de goluri și oferind trei pase decisive, într-un total de 2.692 de minute de joc.

  • 55.000.000 de euro este cota de piață a lui Ferran Torres pe Transfermarkt.
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