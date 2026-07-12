PSG transferă de la Barcelona: fotbalistul de 55.000.000 de euro a acceptat oferta

Barcelona vrea să se întărească serios în această vară, iar catalanii au rezolvat deja transferurile lui Anthony Gordon și Karim Adeyemi.

Cu toate acestea, catalanii vor avea parte și de plecări, iar unul dintre jucătorii de bază ai lui Hansi Flick este foarte aproape de un transfer la PSG.

PSG s-a înțeles cu jucătorul și trimite oferta

Parizienii au ajuns la un acord cu Ferran Torres, care intră în ultimul an de contract cu Barcelona, conform jurnalistului italian Nicolo Schira. Atacantul spaniol a dat acceptul pentru mutarea în capitala Franței.

Torres a acceptat contractul până în 2031 oferit de PSG, iar campioana Europei va trimite o ofertă oficială către Barcelona cât de curând.