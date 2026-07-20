Anunțul lui Cosmin Matei după meciul pierdut cu Rapid. Ce se întâmplă în cazul său de dopaj

La finalul confruntării, antrenorul oaspeților, Ovidiu Burcă, a explicat faptul că roșul încasat de Alin Dobrosavlevici a făcut diferența în partidă.

Reacția lui Ovidiu Burcă după Rapid - Sepsi 1-0

Burcă a evitat însă să își critice jucătorul în spațiul public.

„Am luat cartonaș roșu și e greu să joci în Giulești cu un om în minus. După eliminare ne-am împins mult în spate. Au jucat mai direct, cu doi atacanți de talie, ne-au dominat în duelurile fizice și am cedat.

Din păcate, plecăm fără niciun punct. Poate aș fi avut mai multe speranțe, dar asta este. Nu vreau să comentez individual jucătorii. Asta e situația, vom analiza. Nu o să stau să blamez un jucător sau altul. Din păcate, am luat mult prea ușor acel cartonaș roșu și nu aveam voie să se întâmple asta.

Încă avem foarte mult de lucru. Jucătorii aduși au venit târziu și nu e ușor să-i integrăm din mers. Liga 1 este un campionat în care ai nevoie de jucători cu calitate. Toată lumea spune că fotbalul românesc este slab, dar eu spun că este un campionat complicat. Ai nevoie de forță, iar eu simt că, în momentul ăsta, suntem destul de moi”, a declarat Ovidiu Burcă, la flash-interviuri.

Partida a reprezentat revenirea lui Daniel Pancu pe banca giuleștenilor într-un joc oficial. Singurul gol al duelului a fost marcat de către Alexandru Pașcanu în minutul 88.

Caseta meciului