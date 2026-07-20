Spania, un singur egal în opt meciuri la CM 2026

Spania a cucerit al doilea său titlu mondial, după golul lui Ferran Torres din minutul 106. Cifrele arată că ibericii au dominat copios ultimul act al CM 2026, având posesie dublă (66%) și fiind mult mai periculoși pentru poarta adversă în timpul regulamentar (15-0, la șuturi spre poartă / 10-0, la șuturi pe poartă).

Echipa antrenată de Luis de la Fuente a câștigat Grupa H (0-0 cu Insulele Capului Verde / 4-0 cu Arabia Saudită / 1-0 cu Uruguay) apoi a trecut pe rând de Austria (3-0 / "16"-imi de finală), Portugalia (1-0 / optimi de finală), Belgia (2-1 / sferturi de finală), Franța (2-0 / semifinală) și Argentina (1-0, d.p. / finală).

Deși a avut la dispoziție un lot valoros, cotat la 1.22 miliarde de euro, și jucătorii convocați nu au înșelat așteptările selecționerului și fanilor, baza de selecție a "La Furia Roja" este imensă, mai putându-se alcătui cel puțin un lot de foarte mare valoare.

Lotul format din jucătorii care care nu a fost selecționați pentru CM 2026:

Primul "11" (359 milioane de euro )- Robert Sanchez (Chelsea) - Dani Carvajal (liber de contract, ultima dată la Real Madrid), Robin Le Normand (Atletico Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Alejandro Balde (FC Barcelona) - Nico Gonzalez (Manchester City), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen) - Gonzalo Garcia (Real Madrid), Carlos Soler (Real Sociedad), Fermin Lopez (FC Barcelona) - Alvaro Morata (Como)

Rezerve - Kepa Arrizabalaga (Arsenal), Cristhian Mosquera (Arsenal), Daniel Vivian (Athletic Bilbao), Pau Torres (Aston Villa), Raul Asencio (Real Madrid), Sergio Gomez (Real Sociedad), Jorge Cuenca (Fulham), Alvaro Carreras (Real Madrid), Koke (Atletico Madrid), Javi Guerra (Valencia), Pablo Fornals (Betis), Pablo Barrios (Atletico Madrid), Yeremy Pino (Crystal Palace), Adama Traore (West Ham United), Ansu Fati (AS Monaco)

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