A început la Spania U19 și a parcurs drumul către topul fotbalului mondial

Luis de la Fuente a intrat în panoplia marilor antrenori din istoria echipei naționale a Spaniei, alături de Jose Villalonga (câștigător al Euro 1964 / dublu câștigător al CCE și la Liga cu Real Madrid, dublu câștigător al Copa del Generalisimo și o dată al Cupei Cupelor cu Atletico Madrid), Luis Aragones (câștigător al Euro 2008 / antrenor de suuces la Atletico Madrid și FC Barcelona) și Vicente del Bosque (câștigător al CM 2010 și al Euro 2012 / antrenor de mare succes la Real Madrid).

Fost fundaș în La Liga, unde a evoluat mult timp cu mustață și podoabă capilară și a câștigat de două ori titlul de campion cu Athletic Bilbao, acesta a reușit să cucerească trofee europene cu naționalele U19, U21 și de seniori ale Spaniei, s-a impus în Nations League, a jucat finala JO 2020 și câștigat titlul mondial după finala cu Argentina. Tehnicianul are contract cu naționala Spaniei, până în iulie 2028, imediat după turneul final al Euro 2028.

Ca fotbalist, a fost coleg cu Dasaev, Polster și Zamorano

Luis de la Fuente Castillo (65 de ani) este născut la Haro (provincia La Rioja) și a evoluat ca fundaș stânga la Bilbao Athletic (1978-1982), Athletic Bilbao (1981-1987, 1991-1993), FC Sevilla (1987-1991) și Alaves (1993-1994). A fost coleg cu jucători celebri, precum Andoni Zubizarreta, Rinat Dasaev, Andoni Goikoetxea, Rafael Alkorta, Ivan Campo, Nando, Toni Polster, Ivan Zamorano, Julio Salinas, Ernesto Valverde și Julen Guerrero. În palmaresul de fotbalist are La Liga (1982-1983, 1983-1984), Copa del Rey (1983-1984) și Supercopa de Espana (1984) și a strâns selecții pentru Spania U18, Spania U21 și Spania U23.

Ca antrenor le-a pregătit pe Club Portugalete (1997-2000), Aurrera Vitoria (2000-2001), Bilbao Athletic (2006-2007, 2009-2011), Alaves (2011), Spania U19 (2013-2018), Spania U21 (2018-2022), Spania U23 (2021) și Spania (2022-prezent). Din postura de manager a cucerit Euro U19 (2015), Euro U21 (2019), medalia de argint la JO 2020, UEFA Nations League (2022-2023), Campionatul European (2024), Cupa Mondială (2026) și IFFHS World's Best Men's National Coach (2024, 2025). Fiul său, Alberto de la Fuente, este angajat ca asistent tehnic în cadrul Real Federacion Espanola de Futbol.