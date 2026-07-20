Tragere la sorți, turul 3 preliminar Conference League, azi, de la 15:00

În turul 2 preliminar din Conference League, FCSB îi înfruntă pe letonii de la FK Auda, CFR Cluj se duelează cu armenii de la Alashkert, iar U Cluj va avea o dublă cu norvegienii de la SK Brann. Meciurile se dispută pe 23 și 30 iulie.

UEFA organizează tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar înaintea disputării partidelor din turul 2. Luni dimineață, forul european a anunțat listele restrânse cu posibilele adversare ale fiecărei formații.

Cu cine poate juca FCSB în turul 3 preliminar Conference League

Deși este cap de serie, FCSB ar putea da peste un adversar puternic în turul 3 preliminar din Conference League.