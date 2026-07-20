NEWS ALERT Tragere la sorți, turul 3 Conference League | Ce ghinion pentru FCSB: UEFA a anunțat posibilele adversare ale echipelor românești

Tragere la sorți, turul 3 Conference League | Ce ghinion pentru FCSB: UEFA a anunțat posibilele adversare ale echipelor românești Conference League
SPORT.RO
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UEFA organizează luni, de la ora 15:00, tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar din Conference League. FCSB, CFR Cluj și U Cluj se vor afla în urne din partea României.

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Din articol

Tragere la sorți, turul 3 preliminar Conference League, azi, de la 15:00

În turul 2 preliminar din Conference League, FCSB îi înfruntă pe letonii de la FK Auda, CFR Cluj se duelează cu armenii de la Alashkert, iar U Cluj va avea o dublă cu norvegienii de la SK Brann. Meciurile se dispută pe 23 și 30 iulie.

UEFA organizează tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar înaintea disputării partidelor din turul 2. Luni dimineață, forul european a anunțat listele restrânse cu posibilele adversare ale fiecărei formații.

Cu cine poate juca FCSB în turul 3 preliminar Conference League

Deși este cap de serie, FCSB ar putea da peste un adversar puternic în turul 3 preliminar din Conference League.

  • Pierzătoarea din duelul Hajduk Split (Croația) - Pafos (Cipru)
  • Pierzătoarea din duelul St. Gallen (Elveția) - Benfica (Portugalia)
  • Pierzătoarea din duelul Qarabag (Azerbaidjan) - CKSA Sofia (Bulgaria)
  • Câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania)

Cu cine poate juca CFR Cluj în turul 3 preliminar Conference League

  • Câștigătoarea din duelul FC Vaduz (Liechtenstein) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra)
  • Câștigătoarea din duelul GAIS (Suedia) - FC Nordsjaelland (Danemarca)
  • Pierzătoarea din duelul Tromso (Norvegia) - FC Hradec Kralove (Cehia)
  • Câștigătoarea din duelul Shelbourne (Irlanda) - Nomme Kalju (Estonia)

Cu cine poate juca U Cluj în turul 3 preliminar Conference League

  • Câștigătoarea din duelul FK Panevezys (Lituania) - FC Tobol (Kazahstan)
  • Câștigătoarea din duelul MSK Zilina (Slovacia) - GKS Katowice (Polonia)
  • Câștigătoarea din duelul FC Dila Gori (Georgia) - Apollon Limassol (Cipru)
  • Câștigătoarea din duelul BATE Borisov (Bulgaria) - FC Sion (Elveția)

Meciurile din turul 3 preliminar al Conference League se vor disputa pe 6 și 13 august.

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