Tragere la sorți, turul 3 preliminar Conference League, azi, de la 15:00
În turul 2 preliminar din Conference League, FCSB îi înfruntă pe letonii de la FK Auda, CFR Cluj se duelează cu armenii de la Alashkert, iar U Cluj va avea o dublă cu norvegienii de la SK Brann. Meciurile se dispută pe 23 și 30 iulie.
UEFA organizează tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar înaintea disputării partidelor din turul 2. Luni dimineață, forul european a anunțat listele restrânse cu posibilele adversare ale fiecărei formații.
Cu cine poate juca FCSB în turul 3 preliminar Conference League
Deși este cap de serie, FCSB ar putea da peste un adversar puternic în turul 3 preliminar din Conference League.
- Pierzătoarea din duelul Hajduk Split (Croația) - Pafos (Cipru)
- Pierzătoarea din duelul St. Gallen (Elveția) - Benfica (Portugalia)
- Pierzătoarea din duelul Qarabag (Azerbaidjan) - CKSA Sofia (Bulgaria)
- Câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania)