De asta depinde transferul lui Denis Drăguș la FCSB: ”Un factor decisiv!”

Considerat de finanțatorul roș-albaștrilor ”cel mai bun fotbalist român”, atacantul se află sub contract cu Trabzonspor, iar viitorul său este incert.

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Denis Drăguș nu mai face parte din planurile turcilor care vor să scape de el în această vară, însă nu par a fi dispuși să îl lase să plece gratis. Haber61 scrie că Drăguș și-ar dori să semneze cu FCSB, iar șefii lui Trabzonspor ar fi mai mult decât încântați să îl lase să plece, însă doar în anumite condiții.

Turcii vor să încaseze o sumă de transfer în schimbul atacantului care mai are doi ani de contract, însă nu este exclus ca cei de la Trabzonspor să se mulțumească și cu faptul că nu vor mai achita un salariu imens în cazul în care nu vor primi nicio ofertă pentru fotbalistul român.

”Posibilitatea ca Denis Drăguș să plece de la Trabzonspor a devenit tot mai mare. Atacantul român nu mai intră în planurile echipei pentru noul sezon și, potrivit informațiilor, ia în calcul o revenire în România. Factorul financiar ar urma să joace un rol decisiv în despărțirea de clubul turc.

Se afirmă că Trabzonspor își dorește să se despartă de jucător, însă finalizarea transferului va depinde de condițiile financiare.

Negocierile pentru plecarea lui Drăguș ar putea continua în perioada următoare, iar oficialii clubului speră să rezolve situația într-un timp cât mai scurt. În cazul în care atacantul va pleca, Trabzonspor își va reduce numărul de jucători străini din lot și va elibera spațiu în bugetul destinat salariilor”, au scris turcii.