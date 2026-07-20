Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB pregătește alte mutări importante în mercato.

Mihai Stoica: ”Vor mai veni trei fotbalişti, cu certitudine!”

Oficialul clubului roș-albastru a anunțat că în următoarele zile trei fotbaliști vor semna contractele cu FCSB.

La FCSB vor ajunge curând un atacant, un mijlocaș și un fundaș. Atacantul va ajunge la gruparea patronată de Gigi Becali spre finalul săptămânii, în timp ce mijlocașul și fundașul vor semna mai devreme și chiar pot face parte din lotul lui FCSB pentru meciul cu FK Auda.

Întrebat dacă s-a decis ca FCSB să nu mai aștepte deznodământul în cazul lui Denis Drăguș, fotbalistul aflat încă sub contract cu Trabzonspor, Mihai Stoica a declarat că situația lui Denis Drăguș este specială, iar acesta ar putea ajunge la FCSB indiferent de transferurile pe care le vor mai face roș-albaștrii.

”Vor mai veni trei fotbalişti, cu certitudine. Nu e foarte uşor să aducem până miercuri doi jucători, să treacă examenul medical şi să se şi obţină cartea verde. Cu unul cred că e aproape rezolvată, cu celălalt suntem în negocieri avansate.

Este vorba de un fundaş şi de un mijlocaş. Iar un atacant va veni cu siguranţă până la sfârşitul săptămânii viitoare. (n.r. – Înţeleg că nu se mai aşteaptă după Drăguş?). Trebuie să aducem neapărat un atacant”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

De altfel, la FCSB va ajunge și Luca Stancu, însă Mihai Stoica a anunțat că fotbalistul așteaptă verdictul Comisiilor: ”Pe Luca Stancu nu-l putem legitima încă. Îl putem legitima doar dacă devine jucător liber, așa e... El a depus actele și comisia va analiza”.