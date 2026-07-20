Decizie radicală luată de toți jucătorii Argentinei, cu Messi în frunte, după eșecul din finala Cupei Mondiale

Decizie radicală luată de toți jucătorii Argentinei, cu Messi în frunte, după eșecul din finala Cupei Mondiale CM 2026
SPORT.RO
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Argentina a ratat șansa de a-și apăra trofeul Cupei Mondiale, după eșecul suferit contra Spaniei, 0-1 d.p.

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ArgentinaSpaniaLionel Messi
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Inexistentă în atac și obligată să joace în inferioritate numerică după eliminarea lui Enzo Fernandez din minutul 90+5, Argentina a reușit să trimită meciul în prelungiri. "Pumele" au cedat în minutul 106, când Ferran Torres l-a învins pe Emiliano Martinez. Pe finalul prelungirilor, argentinienii au avut primele ocazii de a marca, însă Spania a rezistat și și-a trecut în palmares a doua Cupă Mondială din istorie.

Nicio vorbă din partea jucătorilor Argentinei după eșecul din finala Cupei Mondiale contra Spaniei

După meci, niciun jucător argentinian nu a stat de vorbă cu presa. TyC Sports scrie că echipa a plecat în tăcere de la stadion, la aproximativ două ore după fluierul final.

Singurul argentinian care a apărut în fața reporterilor a fost selecționerul Lionel Scaloni, care a explicat că jucătorii săi "nu au starea necesară pentru a vorbi în acest moment".

Lionel Messi, surprins în lacrimi după eșecul din finala Cupei Mondiale, era așteptat cu nerăbdare să ofere o reacție după partida cu Spania și să anunțe dacă va mai continua la naționala Argentinei. 

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În schimb, selecționerul Lionel Scaloni a recunoscut că ia în calcul să plece de la echipa națională la finalul acestui an, când îi expiră contractul.

"În ceea ce mă privește, voi discuta cu președintele. Am o idee despre ceea ce vreau să fac. Îmi voi respecta contractul, iar apoi vom vedea. Adevărul este că simt nevoia să mă gândesc, pentru că nu știu dacă voi putea realiza din nou ceva atât de mare. Poate că va trebui să discutăm. Îi sunt recunoscător președintelui pentru că mi-a oferit o astfel de oportunitate, pentru că m-a adus în această poziție.

Să fiu în locul în care sunt acum este un vis împlinit pentru oricine. Am încercat până în ultimul moment să dăm totul, atât noi, stafful tehnic, cât și jucătorii. Cred că este firesc să îmi acord acest timp de reflecție. Acest loc este minunat, este un vis devenit realitate pe care nu mi l-am imaginat niciodată în viață.

Niciodată nu m-am gândit. De fapt, niciunul dintre noi, din stafful tehnic, că vom ajunge în această situație. Pentru a continua este nevoie de multe lucruri, mai ales de o resetare, de reconstruirea unui grup ca acesta, unul care, cel mai probabil, nu se va mai forma niciodată. Iar acest lucru mă doare enorm.

Vă spun sincer, acesta este un loc de vis. Am spus-o deja la conferința de presă. Nu este important cine conduce echipa națională. Important este ca acea persoană să aibă anumite valori, să fi învățat încă din copilărie ce înseamnă să porți acest tricou și ce înseamnă să joci pentru această țară. Restul va veni de la sine, aceasta este realitatea. Nu cred că este atât de complicat, iar fiecare ciclu ajunge, la un moment dat, la final. Acesta a fost unul minunat, spectaculos, iar noi vom fi aici luptând până în decembrie", a spus Scaloni.

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