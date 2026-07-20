Prezent la finala de la New Jersey, Donald Trump a coborât pe gazon după meci. Însoțit de Gianni Infantino, președintele Statelor Unite ale Americii le-a înmânat medalii jucătorilor argentinieni și spanioli.

Cristian Romero nu a dat mâna cu Donald Trump după finala CM 2026

Cristian Romero, fundașul Argentinei, a surprins în momentul în care a urcat pe podium. Jucătorul de la Tottenham a dat mâna cu Gianni Infantino, a primit medalia de argint de la președintele FIFA, iar ulterior l-a ignorat complet pe Donald Trump. În schimb, toți ceilalți jucători au dat mâna și cu președintele SUA.

Gestul lui Romero a fost comentat intens în presa internațională. "A fost un gest intenționat sau o consecință a dezamăgirii de după înfrângere?", s-au întrebat jurnaliștii francezi de la RMC Sport.

"A fost intenționat? Cristian Romero pare să-l ignore pe Donald Trump în momentul viral al strângerii de mână de la festivitatea de premiere a Cupei Mondiale", a scris și Goal.

Cristian Romero a avut parte de o zi dezamăgitoare. Pe lângă eșecul suferit în finala Cupei Mondiale, fundașul central a suferit o accidentare care l-a obligat să părăsească terenul în minutul 70.

Romero, care rămâne cu titlul mondial din 2022, nu și-a explicat gestul de la ceremonia de premiere. Niciun jucător al Argentinei nu a stat de vorbă cu presa după finala contra Spaniei.