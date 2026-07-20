FOTO L-a ignorat complet pe Donald Trump! Jucătorul care a făcut notă discordantă la ceremonia de premiere după Spania - Argentina

L-a ignorat complet pe Donald Trump! Jucătorul care a făcut notă discordantă la ceremonia de premiere după Spania - Argentina CM 2026
SPORT.RO
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Donald Trump, președintele SUA, i-a premiat pe jucătorii spanioli și argentinieni după finala Cupei Mondiale încheiată cu victoria ibericilor după prelungiri, 1-0.

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Donald TrumpArgentinaSpaniaCupa Mondialacristian romero
Din articol

Prezent la finala de la New Jersey, Donald Trump a coborât pe gazon după meci. Însoțit de Gianni Infantino, președintele Statelor Unite ale Americii le-a înmânat medalii jucătorilor argentinieni și spanioli.

Cristian Romero nu a dat mâna cu Donald Trump după finala CM 2026

Cristian Romero, fundașul Argentinei, a surprins în momentul în care a urcat pe podium. Jucătorul de la Tottenham a dat mâna cu Gianni Infantino, a primit medalia de argint de la președintele FIFA, iar ulterior l-a ignorat complet pe Donald Trump. În schimb, toți ceilalți jucători au dat mâna și cu președintele SUA.

Gestul lui Romero a fost comentat intens în presa internațională. "A fost un gest intenționat sau o consecință a dezamăgirii de după înfrângere?", s-au întrebat jurnaliștii francezi de la RMC Sport.

"A fost intenționat? Cristian Romero pare să-l ignore pe Donald Trump în momentul viral al strângerii de mână de la festivitatea de premiere a Cupei Mondiale", a scris și Goal.

Cristian Romero a avut parte de o zi dezamăgitoare. Pe lângă eșecul suferit în finala Cupei Mondiale, fundașul central a suferit o accidentare care l-a obligat să părăsească terenul în minutul 70.

Romero, care rămâne cu titlul mondial din 2022, nu și-a explicat gestul de la ceremonia de premiere. Niciun jucător al Argentinei nu a stat de vorbă cu presa după finala contra Spaniei.

În schimb, Borja Iglesias, atacantul naționalei Spaniei, cunoscut pentru activismul său politic, a avut o strângere de mână scurtă cu Donald Trump la ceremonia de premiere.

Cunoscut pentru poziția sa fermă împotriva rasismului și a homofobiei, Iglesias spunea înaintea finalei: "Nu vreau să ajung la închisoare (râde). Sper să-l salut într-un moment în care suntem cu toíi foarte fericiţi şi ca totul să se termine foarte repede, astfel încât să pot uita de acest lucru".

Festivitatea de premiere a Spaniei după cucerirea titlului mondial

  • Spania campioana mondiala 2026 imago1080272207
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