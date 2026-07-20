După un sezon trecut în care au păcătuit din cauza regulii Under 21, fiind nevoiți la un moment dat să-l scoată din poartă pe Ștefan Târnovanu, roș-albaștrii arată că au învățat din greșeli și atacă noua stagiune cu o strategie complet schimbată.

Doza de risc asumată de Mihai Stoica în momentul în care a decis să-l forțeze pe Ricardo Pădurariu (19 ani) pentru a bifa regula impusă de FRF pare mai mică odată cu prestația bună a lateralului stânga din victoria cu FC Argeș, 2-0, la debutul în Superligă. În paralel, conducătorul celor de la FCSB a lucrat la un alt transfer, aducerea lui Luca Stancu (21 de ani), fundaș lateral care a retrogradat cu Hermannstadt la finalul sezonului 2025/2026.

FCSB betonează același post cu doi underi

Venirea lui Stancu poate părea surprinzătoare în condițiile în care tânărul jucător nu a impresionat în perioada Hermannstadt, dar mutarea are în spate o idee logică a staff-ului tehnic: FCSB vrea doi jucători tineri, de valori relativ apropiate, pentru aceeași poziție.

Chiar dacă s-a consacrat la Sibiu ca fundaș dreapta, apărătorul pentru care Gigi Becali plătește o sumă în jurul a 300.000 de euro vine la FCSB pentru a dubla poziția de fundaș stânga, rezervată deja lui Pădurariu. Odată cu cooptarea sa, roș-albaștrii nu mai pică în capcana anului trecut și au la îndemână două variante Under 21 pentru aceeași poziție.

Marele câștig? În cazul în care Pădurariu dezamăgește, Baciu are la dispoziție un jucător de profil asemănător și regula federală e bifată cu o singură schimbare. Într-un alt scenariu, o înlocuire a lui Pădurariu cu un under ofensiv ar fi bulversat sistemul și ar fi dus la pierderea încă unei schimbări.

Stoian, Toma și Popa pierd teren

Cum o revenire a lui Matei Popa între buturi e exclusă din discuție, celelalte variante de underi ale fostei campioane pierd și ele din greutate în interiorul lotului. Este vorba despre Alexandru Stoian, Mihai Toma și David Popa, tineri fotbaliști ale căror șanse de a prinde minute în Superligă scad dramatic odată cu venirea lui Stancu.

Stoian are șanse infime de a juca în fața lui Bîrligea și, cum FCSB îl așteaptă pe Drăguș și mai forțează venirea unui atacant, va deveni abia a patra opțiune în avanposturi. Totuși, calitățile îl recomandă pentru a rămâne în lot și a reprezenta o opțiune pe finalurile de partidă din Superligă, dacă FCSB e condusă și vrea să forțeze o schimbare Pădurariu - Stoian.

Situațiile sunt similare pentru Mihai Toma și David Popa. FCSB a transferat deja în ofensivă, așteaptă revenirea lui David Miculescu și mai plănuiește aducerea unui atacant lateral, astfel că cele două speranțe ale roș-albaștrilor au ușile închise. Europa e un capitol blocat pentru ei, devenind doar eventuale soluții de avarie, ca și Stoian, pentru a acoperi accidentări sau schimbări neprevăzute.