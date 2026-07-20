Leo Messi a rupt în sfârșit tăcerea după eșecul Argentinei din finala cu Spania: ”Durerea este foarte mare!”

Sud-americanii au fost dominați la fiecare capitol, iar primul șut pe poartă a venit abia pe final de meci, după o centrare a lui Lionel Messi.

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A fost dezamăgire uriașă în tabăra argentinienilor, iar Lionel Messi a izbucnit în lacrimi chiar pe teren, unde a fost consolat de Lamine Yamal, ”urmașul” său de la Barcelona.

La o zi după ce Argentina a pierdut finala cu Spania, Lionel Messi a rupt tăcerea. Legendarul fotbalist argentinian a postat un mesaj cuprinzător pe rețelele sociale în care

”Durerea este foarte mare și va fi greu să se vindece această rană. Dar rămân și cu toate momentele frumoase... Meciurile pe care le-am întors dăruind totul vor rămâne pentru totdeauna în memorie, la fel ca sprijinul unei întregi țări care, alături de munca și efortul acestui grup, ne-a ajutat să fim din nou printre cele mai bune echipe din lume.

Astăzi este greu să apreciem pe deplin ceea ce am realizat, însă această echipă a ajuns în două finale consecutive de Cupă Mondială.

Vă mulțumesc din suflet pentru fiecare mesaj și pentru toate gândurile bune. Încă o dată am reușit să unim întreaga țară și să împărtășim cu toții mândria imensă de a fi argentinieni.

De asemenea, vreau să felicit Spania pentru câștigarea titlului mondial”, a spus Lionel Messi la Instagram.