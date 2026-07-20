Grație victoriei împotriva Argentinei (1-0 după prelungiri), Spania a câştigat al doilea titlu mondial şi va aborda ediţia din 2030 în calitate de deţinătoare a titlului.

Premiera de la Campionatul Mondial din 2030

O particularitate: va disputa această Cupă Mondială pe teren propriu, întrucât va fi una dintre cele trei ţări gazdă, alături de Maroc şi Portugalia.

Niciodată o echipă campioană mondială nu a avut ocazia să-şi apere titlul pe teren propriu!

Deşi mai multe naţiuni au câştigat trofeul pe teren propriu, precum Anglia în 1966 sau Franţa în 1998, niciuna dintre ele nu a mai fost ţara gazdă a ediţiei următoare.

38 de meciuri consecutive fără înfrângere pentru Spania

Prin câştigarea finalei Cupei Mondiale împotriva Argentinei (1-0, după prelungiri), duminică, pe stadionul MetLife din East Rutherford, la periferia New York-ului, Spania a devenit, în acelaşi timp, prima echipă europeană sau sud-americană din istorie care a rămas neînvinsă în 38 de meciuri consecutive.

Spania a depăşit astfel Italia (37, din septembrie 2018 până în octombrie 2021), a cărei serie fusese întreruptă chiar de... „La Roja”, scrie news.ro.

Echipa lui Luis de la Fuente nu a mai suferit nicio înfrângere în meciurile oficiale din 22 martie 2024, când a pierdut un meci amical împotriva Columbiei (0-1).

De atunci, „La Roja” a pierdut un singur meci, şi anume finala Ligii Naţiunilor din 2025 împotriva Portugaliei. Însă aceasta a avut loc în urma unei serii de lovituri de departajare (2-2, 3-5 la lovituri de departajare).