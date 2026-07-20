Pancu schimbă fața Rapidului la debut: „Azi am spart ghinionul!”

Pancu schimbă fața Rapidului la debut: „Azi am spart ghinionul!” Superliga
SPORT.RO
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Rapid a învins luni, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Sepsi OSK, în ultimul meci din prima etapă a Superligii. A fost debutul lui Daniel Pancu pe banca giuleştenilor.

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Din articol

La finalul partidei, antrenorul giuleștenilor, Daniel Pancu, s-a arătat mulțumit de jocul prestat de jucătorii săi și a promis că echipa va arăta din ce în ce mai bine.

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Revenire emoționantă în Giulești

„La dueluri am dominat clar jocul. În aglomerație, cum se joacă pe Giulești, poate aș fi intrat cu alți jucători de la început, dar v-am spus și înainte de joc: opt meciuri fără victorie cu Sepsi. Azi am spart acest ghinion. Nouă meciuri fără victorii în campionat. Foarte multe, enorm de multe pentru Rapid. L-am spart și pe ăsta. Am preferat să țin jucători de echilibru, care să nu le permită adversarilor să aibă spațiu.

Camara are nevoie de minimum zece jocuri, după o perioadă de un an în care nu a jucat. Prefer să introduc de la început jucătorii care vin după pauze foarte lungi, pentru că e mult mai greu când intri pe parcurs după o pauză lungă.

Cine poate să joace sau să antreneze la Rapid, poate să o facă oriunde, pentru că e o presiune foarte mare.

A fost o revenire emoționantă. Am simțit o responsabilitate, pentru că sunt așteptările foarte mari. Vreau să le mulțumesc suporterilor. Sper să-i facem fericiți la finalul acestui sezon. Echipa oricum va arăta mult mai bine spre septembrie”, a spus Daniel Pancu la finalul meciului.

Aproape 11.000 de oameni au venit la meciul de debut al lui Pancu pe banca Rapidului, iar galeria giuleaşteană i-a pregătit tehnicianului un moment special, afişând o coregrafie impresionantă (Vezi AICI).

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