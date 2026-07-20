GALERIE FOTO Cea mai dură reacție după Spania - Argentina: "O rușine pentru fotbal! Niște huligani violenți și josnici"

Cea mai dură reacție după Spania - Argentina: &quot;O rușine pentru fotbal! Niște huligani violenți și josnici&quot; CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Spiritele s-au încins imediat după finala Cupei Mondiale, Spania - Argentina 1-0 (d.p.). Un conflict a izbucnit între Leandro Paredes și Gavi.

TAGS:
Leandro ParedesSpaniaArgentinaGavieric garcia
Din articol

Spania a cucerit titlul mondial după golul lui Ferran Torres din minutul 106. După ce arbitrul Slavko Vincic a fluierat finalul partidei, Leandro Paredes a fost surprins în timp ce îi bruschează pe doi dintre jucătorii Spaniei, Gavi și Eric Garcia.

Leandro Paredes, criticat în termeni duri după ieșirea nervoasă din finala Cupei Mondiale

Paredes l-a trântit în prima fază pe Eric Garcia, moment în care selecționerul Lionel Scaloni a intervenit. Mijlocașul Argentinei a trecut apoi la Gavi, pe care l-a împins de două ori.

Comportamentul lui Paredes a fost criticat aspru în presa internațională. Printre cei care au condamnat scenele de la final s-a numărat și jurnalistul Piers Morgan, care a scris pe X: "Comportamentul argentinienilor de la final a fost dezgustător, în special al lui Paredes. Niște huligani violenți și josnici, o rușine pentru fotbal. Niciodată nu m-am bucurat atât de mult să văd o echipă pierzând".

Jurnaliștii spanioli de la As au catalogat drept "rușinoase" secvențele de la final, în timp ce Dani Olmo, decarul ibericilor, a spus după meci: "Nu ne pasă. Important este ce valori vrei să transmiți. Suntem un exemplu pentru multe generații și cred că și ei ar trebui să fie. Acum este momentul să ne bucurăm de acest succes".

  • Ad05ogriyzc5zdhiyzc0ntdhyzfjnzhmnmzimmjmnzaymqthumb
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Din cauza reacției nervoase, Leandro Paredes a văzut cartonașul roșu din partea centralului Slavko Vincic.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei
Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei
ULTIMELE STIRI
Tragere la sorți, turul 3 Conference League | Ce ghinion pentru FCSB: UEFA a anunțat posibilele adversare ale echipelor românești
Tragere la sorți, turul 3 Conference League | Ce ghinion pentru FCSB: UEFA a anunțat posibilele adversare ale echipelor românești
Rapid - Sepsi, LIVE TEXT de la 21:30, în prima etapă din Superliga României
Rapid - Sepsi, LIVE TEXT de la 21:30, în prima etapă din Superliga României
As versus Marca după triumful Spaniei la Campionatul Mondial din 2026 și o remarcă memorabilă despre Argentina!
As versus Marca după triumful Spaniei la Campionatul Mondial din 2026 și o remarcă memorabilă despre Argentina!
L-a ignorat complet pe Donald Trump! Jucătorul care a făcut notă discordantă la ceremonia de premiere după Spania - Argentina
L-a ignorat complet pe Donald Trump! Jucătorul care a făcut notă discordantă la ceremonia de premiere după Spania - Argentina
Slovenul Erik Jankovic a câștigat etapa de noapte din Campionatul Național de Drift
Slovenul Erik Jankovic a câștigat etapa de noapte din Campionatul Național de Drift
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Spania, campioană după 1-0 cu Argentina

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Spania, campioană după 1-0 cu Argentina

Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”

Derapaj incredibil în timpul finalei Spania - Argentina: „Sunt niște porci, niște escroci, niște bătăuși”

Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției!

Golgheterii de la Mondial: Kylian Mbappe, golgheterul CM 2026 și cel mai bun marcator din istoria competiției!

Spania - Argentina 1-0. Furia Roja este campioană mondială! Lamine Yamal îi ia titlul lui Leo Messi

Spania - Argentina 1-0. Furia Roja este campioană mondială! Lamine Yamal îi ia titlul lui Leo Messi

Bătaie după finala Cupei Mondiale, Spania - Argentina 1-0! Scene ireale

Bătaie după finala Cupei Mondiale, Spania - Argentina 1-0! Scene ireale

FCSB, al patrulea transfer al verii! Gigi Becali îl aduce gratis

FCSB, al patrulea transfer al verii! Gigi Becali îl aduce gratis



Recomandarile redactiei
Tragere la sorți, turul 3 Conference League | Ce ghinion pentru FCSB: UEFA a anunțat posibilele adversare ale echipelor românești
Tragere la sorți, turul 3 Conference League | Ce ghinion pentru FCSB: UEFA a anunțat posibilele adversare ale echipelor românești
Decizie radicală luată de toți jucătorii Argentinei, cu Messi în frunte, după eșecul din finala Cupei Mondiale
Decizie radicală luată de toți jucătorii Argentinei, cu Messi în frunte, după eșecul din finala Cupei Mondiale
FCSB învață din greșeli și face un transfer logic! Ce stă în spatele ultimei mutări
FCSB învață din greșeli și face un transfer logic! Ce stă în spatele ultimei mutări
L-a ignorat complet pe Donald Trump! Jucătorul care a făcut notă discordantă la ceremonia de premiere după Spania - Argentina
L-a ignorat complet pe Donald Trump! Jucătorul care a făcut notă discordantă la ceremonia de premiere după Spania - Argentina
As versus Marca după triumful Spaniei la Campionatul Mondial din 2026 și o remarcă memorabilă despre Argentina!
As versus Marca după triumful Spaniei la Campionatul Mondial din 2026 și o remarcă memorabilă despre Argentina!
Alte subiecte de interes
Lionel Messi, doar pe locul trei! Argentinienii au numit omul meciului după remontada cu Egipt: „A orchestrat jocul”
Lionel Messi, doar pe locul trei! Argentinienii au numit omul meciului după remontada cu Egipt: „A orchestrat jocul”
Fostul coleg al lui Messi își poate încheia cariera, după o accidentare foarte gravă
Fostul coleg al lui Messi își poate încheia cariera, după o accidentare foarte gravă
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Insider în vestiar. Carlo Ancelotti l-a descris pe Mbappe în doar câteva cuvinte
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Spania domină categoric lumea fotbalului! După EURO 2024, Furia Roja a câștigat și aurul olimpic
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
CITESTE SI
„Electric Castle” s-a încheiat grandios. Keanu Reeves a urcat pe scena principală de la Bonțida

stirileprotv „Electric Castle” s-a încheiat grandios. Keanu Reeves a urcat pe scena principală de la Bonțida

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Analiștii avertizează că problemele de pe piaţa de motorină din Europa se vor agrava. „Situația este cu adevărat tensionată”

stirileprotv Analiștii avertizează că problemele de pe piaţa de motorină din Europa se vor agrava. „Situația este cu adevărat tensionată”

Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei

stirileprotv Peter Magyar o propune pe Judit Polgar, cea mai mare jucătoare de șah din lume, pentru funcția de președinte al Ungariei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!