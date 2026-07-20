Spania a cucerit titlul mondial după golul lui Ferran Torres din minutul 106. După ce arbitrul Slavko Vincic a fluierat finalul partidei, Leandro Paredes a fost surprins în timp ce îi bruschează pe doi dintre jucătorii Spaniei, Gavi și Eric Garcia.

Leandro Paredes, criticat în termeni duri după ieșirea nervoasă din finala Cupei Mondiale

Paredes l-a trântit în prima fază pe Eric Garcia, moment în care selecționerul Lionel Scaloni a intervenit. Mijlocașul Argentinei a trecut apoi la Gavi, pe care l-a împins de două ori.

Comportamentul lui Paredes a fost criticat aspru în presa internațională. Printre cei care au condamnat scenele de la final s-a numărat și jurnalistul Piers Morgan, care a scris pe X: "Comportamentul argentinienilor de la final a fost dezgustător, în special al lui Paredes. Niște huligani violenți și josnici, o rușine pentru fotbal. Niciodată nu m-am bucurat atât de mult să văd o echipă pierzând".

Jurnaliștii spanioli de la As au catalogat drept "rușinoase" secvențele de la final, în timp ce Dani Olmo, decarul ibericilor, a spus după meci: "Nu ne pasă. Important este ce valori vrei să transmiți. Suntem un exemplu pentru multe generații și cred că și ei ar trebui să fie. Acum este momentul să ne bucurăm de acest succes".