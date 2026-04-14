Uridil, Farmer și Daum, singurii stranieri de pe banca României

România a ratat calificarea la turneul final din acest an, cu Mircea Lucescu pe banca tehnică. După demisia și decesul respectatul manager român, FRF caută un nou selecționer, favorit pentru ocuparea funcției fiind Gheorghe Hagi.

Singurii antrenori străini din întreaga istorie a echipei naționale de fotbal a României au fost Josef Uridil (Austria / 1934 / pentru competiția CM 1934), Peter Farmer (Scoția / 1934-1935 / nu a condus echipa la niciun meci oficial) și Christoph Daum (Germania / 2016-2017 / demis, după ce nu a reușit calificarea la CM 2018).

Din cei 48 de selecționeri ai echipelor calificate la CM 2026, 26 sunt străini. Din ceilalți 22, 10 au și altă cetățenie pe lângă cea a țării pe care o antrenează acum. O situație interesantă o reprezintă Italia, care lipsește de la Cupa Mondială, dar vom avea cinci antrenori cu cetățenie italiană la această competiție. Așadar, un stranier experimentat ar putea reprezenta o soluție și pentru reprezentativa noastră.

Echipele calificate la CM 2026 și selecționerii lor:

Grupa A - Mexic (Javier Aguirre > Mexic, Spania), Africa de Sud (Hugo Broos > Belgia), Coreea de Sud (Hong Myung-bo > Coreea de Sud), Cehia (Miroslav Koubek > Cehia)

Grupa B - Canada (Jesse Marsch > SUA), Bosnia și Herțegovina (Sergej Barbarez > Bosnia, Germania), Qatar (Julen Lopetegui > Spania), Elveția (Murat Yakin > Elveția, Turcia)

Grupa C - Brazilia (Carlo Ancelotti > Italia), Maroc (Mohamed Ouahbi > Belgia, Maroc), Haiti (Sebastien Migne > Franța), Scoția (Steve Clarke > Scoția)

Grupa D - SUA (Mauricio Pochettino > Argentina, Spania), Paraguay (Gustavo Alfaro > Argentina), Australia (Tony Popovic > Australia, Croația), Turcia (Vincenzo Montella > Italia)

Grupa E - Germania (Julian Nagelsmann > Germania), Curacao (Fred Rutten > Olanda), Coasta de Fildeș (Emerse Fae > Franța, Coastra de Fildeș), Ecuador (Sebastian Beccacece > Argentina, Italia)

Grupa F - Olanda (Ronald Koeman > Olanda), Japonia (Hajime Moriyasu > Japonia), Suedia (Graham Potter > Anglia), Tunisia (Sabri Lamouchi > Franța, Tunisia)

Grupa G - Belgia (Rudi Garcia > Franța), Egipt (Hossam Hassan > Egipt), Iran (Amir Ghalenoei > Iran), Noua Zeelandă (Darren Bazeley > Anglia)

Grupa H - Spania (Luis de la Fuente > Spania), Insulele Capului Verde (Bubista > Insulele Capului Verde), Arabia Saudită (Herve Renard > Franța), Uruguay (Marcelo Bielsa > Argentina, Spania)

Grupa I - Franța (Didier Deschamps > Franța), Senegal (Pape Thiaw > Senegal, Franța), Iraq (Graham Arnold > Australia), Norvegia (Stale Solbakken > Norvegia)

Grupa J - Argentina (Lionel Scaloni > Argentina, Italia), Algeria (Vladimir Petkovic > Elveția, Bosnia), Austria (Ralf Rangnick > Germania), Iordania (Jamal Sellami > Maroc, Iordania)

Grupa K - Portugalia (Roberto Martinez > Spania), RD Congo (Sebastien Desabre > Franța), Uzbekistan (Fabio Cannavaro > Italia), Columbia (Nestor Lorenzo > Argentina)