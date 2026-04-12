Sport.ro a realizat un interviu amplu cu Cristi Popovici, fost tehnician în Liga 1, care a vorbit deschis despre ce îi trebuie unui tânăr pentru a ajunge fotbalist de top.

Întrebat ce sfat ar da unui copil care visează la o carieră în fotbal, Popovici a pus accentul pe câteva elemente esențiale, printre care sprijinul familiei, munca și, mai ales, disciplina.

„În primul rând, trebuie să fie încurajat și de către părinți. Dacă ești sprijinit de acasă, ești mult mai motivat. Apoi trebuie să ai voință foarte mare și să muncești mult. Dar, în primul rând, e vorba despre disciplină”, a explicat tehnicianul.

„Noi jucam de dimineața până seara. Acum, copiii fac două antrenamente pe săptămână. E greu să progresezi în ritmul ăsta”, a mai spus Popovici.

„Cum spunea și regretatul Mircea Lucescu”

În discursul său, antrenorul l-a amintit și pe Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari tehnicieni din istoria fotbalului românesc.

„Așa cum spunea și Mircea Lucescu, la fotbal în primul rând e nevoie de minte și după aia de picioare. Degeaba ai calități dacă nu poți să gândești rapid”, a declarat Popovici.

Legendarul Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic. Tehnicianul a fost înmormântat la Cimitirul Bellu, în cripta familiei.

Cine este Cristi Popovici

Cristi Popovici nu mai are nevoie de prea multe prezentări pentru cei care au urmărit fotbalul românesc în anii ’90 și 2000.

Fost jucător în prima ligă și antrenor cu experiență, acesta a antrenat echipe precum FCM Bacău, FC Botoșani sau Metaloglobus București.

Cea mai importantă performanță din cariera sa rămâne promovarea istorică a celor de la FC Botoșani în Liga 1, în sezonul 2012/2013.

De atunci, clubul moldovean a devenit o prezență constantă în primul eșalon, cu peste un deceniu petrecut în Superliga României.