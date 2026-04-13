”Regele” a fost principala țintă a oficialilor Federației Române de Fotbal. De altfel, Hagi a obținut și cele mai multe voturi în Comisia Tehnică, doar că procedurile pentru negocieri au fost amânate de decesul marelui Mircea Lucescu.

FRF i-a pregătit deja contractul lui Gică Hagi

Se așteaptă ca acestea să se reia curând, iar în cursul zilei de 20 aprilie, Hagi să fie prezentat ca noul selecționer al României, poziție pe care a mai ocupat-o în 2001.

Lucrurile ar fi deja aranjate, iar Hagi are ”pe masă” un contract valabil pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă doi dacă va reuși să se califice la EURO 2028, turneu final găzduit de Marea Britanie și Irlanda, scrie Fanatik.

În plus, oficialii Federației Române de Fotbal i-au pregătit și un salariu impresionant noului selecționer, de 27.000 de euro pe lună. Cel mai probabil, veniturile vor crește din bonusuri dacă România își va îndeplini obiectivele.

Burleanu l-a convins, în sfârșit, pe Hagi să preia naționala!

Nu este prima oară când FRF încearcă să-l convingă pe Hagi să preia echipa națională. De această dată, ”Regele” și-a cedat pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța pentru a putea ajunge la un acord cu forul condus de Răzvan Burleanu.

Hagi a mai fost selecționerul României în 2001, când România a ratat calificare la Campionatul Mondial din 2002, găzduit de Japonia și Coreea de Sud. Au urmat Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara și FCSB, iar din 2009 s-a ocupat de proiectul de la Viitorul Constanța.