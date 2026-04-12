Legendarul antrenor a scris pagini de istorie la cluburile la care activat precum Galatasaray, Beșiktaș, Șahtior Donețk sau Dinamo Kiev, iar străinii nu l-au uitat.

Duminică seară, Galatasaray a înfruntat-o pe teren propriu pe Kocaelispor, partidă încheiată cu o remiză, scor 1-1, în etapa 29 din campionatul Turciei.

Înaintea meciului a avut loc un moment superb dedicat legendarului antrenor. Înaintea jocului, pe ecranul imens aflat în interiorul stadionului au rulat imagini cu Mircea Lucescu din perioada sa de glorie la Galatasaray. Imaginile s-au derulat în aplauzele fanilor, care la un moment dat au scandat și numele legendarului antrenor, ”coordonați” chiar de Felipe Melo.