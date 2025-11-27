Bielsa, contestat vehement după umilința cu rezervele SUA

"El Loco Bielsa" are parte de o atmosferă tensionată la Montevideo, după ce a terminat pe locul al patrulea preliminarii sud-americane pentru CM 2026 și "La Celeste" a fost umilită de SUA, scor 1-5, într-un amical jucat la Tampa, în care adversarii nici măcar nu au folosit cea mai bună echipă.



În ciuda criticilor agresive, Ignacio Alonso și Jorge Giordano, președintele Asociacion Uruguaya de Futbol (AUF), respectiv directorul tehnic al echipelor naționale uruguayene, au transmis că nu au nicio intenție să-l concedieze pe antrenorul argentinian.



"Proiectul continuă până la Campionatul Mondial. Este rezultatul conversației cu președintele. Dacă m-am gândit vreodată să plec, acum nu este momentul", a transmis și Bielsa. În același timp AUF a negat că mai multe vedete, printre care Darwin Nunez, Rodrigo Bentancur și Federico Valverde, ar fi amenințat că nu vor mai răspunde convocărilor, dacă actualul selecționer nu va fi concediat. Uruguay va juca câteva meciuri amicale în martie 2026, înainte să participe la turneul final al competiției găzduite de SUA, Mexic și Canada.



Pe lista posibililor înlocuitori pentru Bielsa apăruseră numele lui Paolo Montero (liber de contract, ultima dată la Juventus Next Gen), Alvaro Recoba (liber de contract, ultima dată la Nacional Montevideo), Sebastian Abreu (antrenor la Club Tijuana), Diego Alonso (liber de contract, ultima dată la Panathinaikos), Diego Aguirre (antrenor la Penarol Montevideo) și Eduardo Berizzo (liber de contract, ultima dată la Club Leon).



"El Loco Bielsa" este un personaj excentric în lumea fotbalului

Marcelo Alberto Bielsa Caldera (70 de ani), cunoscut și ca "El Loco Bielsa", este născut al Rosario și a jucat ca fundaș pentru Newell's Old Boys (1975-1977), Instituto Cordoba (1978-1979) și Argentino de Rosario (1979-1980). Ca antrenor le-a pregătit pe Newell's Old Boys II (1987-1990), Newell's Old Boys (1990-1992), Atlas FC (1993-1995), Club America (1995-1996), Velez Sarsfield (1997-1998), Espanyol (1998), Argentina (1998-2004), Argentina U23 (2004), Chile (2007-2011), Athletic Bilbao (2011-2013), Ol. Marseille (2014-2015), Lazio (2016), Lille (2017), Leeds United (2018-2022) și Uruguay (2023-prezent).



În palmares are medalia de aur la Jocurile Olimpice (2004), CONMEBOL Pre-Olympic Tournament (2004), finală de Copa America (2004), Primera Division Argentina (1990-1991) și Clausura (1992, 1998), finală de Copa Libertadores (1992), finală de Copa del Rey (2011-2012), finală de Europa League (2011-2012), EFL Championship (2019-2020), IFFHS World's Best National Coach (2001), South American Coach of the Year (2009), LMA Championship Manager of the Year (2020), EFL Championship Manager of the Month (august 2018, noiembrie 2019, iulie 2020), FIFA Fair Play Award (2019) și The Best FIFA Football Coach (2020 / locul 3). Antrenorul a devenit foarte cunoscut la nivel mondial, datorită comportamentului său excentric pe bancă, discursului cu accente filosofice și tacticii nonconformiste adoptate de echipele sale.



Foto - Getty Images

