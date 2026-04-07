L-au convins pe Carlo Ancelotti! Salariu istoric și contract până în 2030

Carlo Ancelotti, antrenor cu cinci Ligi ale Campionilor în palmares și cu cel puțin un titlu câștigat în cele mai importante campionate din Europa, a preluat Brazilia în mai 2025, imediat după plecarea de la Real Madrid.

Carlo Ancelotti, selecționer al Braziliei până în 2030

"Don Carlo" a strâns până acum 10 meciuri pe banca Seleção - patru în preliminariile CM 2026 și șase amicale. În total, cinci victorii, două remize și trei înfrângeri.

Ancelotti a semnat inițial un contract valabil până în iulie 2026, când se încheie Cupa Mondială. Cu aproape două luni înainte de turneul final, italianul a fost însă convins să își prelungească înțelegerea până în 2030.

ESPN Brasil scrie marți că părțile au ajuns la un acord, iar Carlo Ancelotti este așteptat să semneze contractul în următoarele zile.

Salariul lui Carlo Ancelotti va rămâne cel stabilit în mai 2025, nu mai puțin de 10 milioane de euro anual. ESPN notează că este cel mai mare salariu încasat vreodată de un selecționer al Braziliei.

Brazilia va lua startul la Cupa Mondială în grupa C, acolo unde va înfrunta Maroc (14 iunie), Haiti (20 iunie) și Scoția (25 iunie).

În cazul în care își va duce mandatul la bun sfârșit, Carlo Ancelotti va sta pe banca Braziliei și la ediția din 2030 a Cupei Mondiale, care va fi găzduită de Maroc, Portugalia și Spania.