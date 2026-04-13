Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a fost reprogramat pentru joi, 16 aprilie, când Răzvan Burleanu urmează să primească mandat pentru a negocia cu Gică Hagi revenirea sa pe banca primei reprezentative. Potrivit ultimelor informații, „Regele” ar urma să semneze un contract pe patru ani — al doilea mandat al său ca selecționer, după experiența din 2001.

Hagi nu vrea să vină singur. Planul său vizează implementarea unei filosofii unitare la toate loturile naționale și crearea unui corp tehnic nou, fără a interfera cu actuala Comisie Tehnică, condusă de Mihai Stoichiță.

Nume grele pe lista lui Hagi

Pe lista „Regelui" apar variante sonore, potrivit Golazo: Anghel Iordănescu, Victor Pițurcă și Vlad Chiricheș. Dacă prezența lui Iordănescu era deja vehiculată, cea a lui Pițurcă vine ca o surpriză reală — fostul selecționer a dispărut din prim-planul fotbalului românesc în ultimii ani. Chiricheș, fostul fundaș de la Tottenham, Napoli sau Sassuolo, activează în prezent la FCSB.

Victor Pițurcă a pregătit România în trei rânduri. Prima dată între 1998 și 1999, când a calificat echipa la Euro 2000 după o grupă câștigată în fața unor adversare precum Portugalia, Ungaria sau Slovacia. A doua oară, între 2004 și 2009, cu o nouă calificare la Euro 2008, dintr-o grupă care includea Olanda și Bulgaria. Al treilea mandat, între 2011 și 2014, s-a încheiat la barajul pentru Mondialul din Brazilia, pierdut în fața Greciei, însă acel ciclu a contribuit la calificarea ulterioară pentru Euro 2016.

Dacă negocierile cu Hagi se finalizează conform așteptărilor, noul selecționer va prelua echipa înaintea meciurilor din Liga Națiunilor, primul fiind programat pe 25 septembrie 2026, Suedia — România.