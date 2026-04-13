Rapid l-a omagiat pe Mircea Lucescu, iar în startul partidei a fost un moment de reculegere în onoarea fostului tehnician român.
Rapid, banner în memoria lui Mircea Lucescu: ce tricouri au purtat fotbaliștii
Meciul dintre Rapid și FC Argeș din Superliga se joacă doar cu copii în tribune, dar cu toate acestea galeria giuleșteană a pregătit un moment special pentru a-l omagia pe Mircea Lucescu.
„Respect etern Mircea Lucescu! 1945 - ∞”, a fost bannerul afișat de galeria Rapidului, alături de o poză cu tehnicianul român în alb-negru.
În peluză a putut fi observat un alt mesaj pentru fostul antrenor al Rapidului: „Fluier final. Dar legenda nu dispare, în cartea fotbalului ai lo de onoare!”.
Lucescu, înmormântat vineri
Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.
Vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.
„Il Luce”, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului
Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții.
Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009).
Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată.