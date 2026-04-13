Rapid l-a omagiat pe Mircea Lucescu, iar în startul partidei a fost un moment de reculegere în onoarea fostului tehnician român.

Rapid, banner în memoria lui Mircea Lucescu: ce tricouri au purtat fotbaliștii

Meciul dintre Rapid și FC Argeș din Superliga se joacă doar cu copii în tribune, dar cu toate acestea galeria giuleșteană a pregătit un moment special pentru a-l omagia pe Mircea Lucescu.

„Respect etern Mircea Lucescu! 1945 - ∞”, a fost bannerul afișat de galeria Rapidului, alături de o poză cu tehnicianul român în alb-negru.

În peluză a putut fi observat un alt mesaj pentru fostul antrenor al Rapidului: „Fluier final. Dar legenda nu dispare, în cartea fotbalului ai lo de onoare!”.