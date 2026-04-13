GALERIE FOTO Mesaj special pentru Mircea Lucescu: ce s-a întâmplat înaintea meciului din Superliga

Mesaj special pentru Mircea Lucescu: ce s-a întâmplat înaintea meciului din Superliga Superliga
Rapidiștii au realizat o scenografie în onoarea legendarului Mircea Lucescu.

Rapid l-a omagiat pe Mircea Lucescu, iar în startul partidei a fost un moment de reculegere în onoarea fostului tehnician român.

Rapid, banner în memoria lui Mircea Lucescu: ce tricouri au purtat fotbaliștii 

Meciul dintre Rapid și FC Argeș din Superliga se joacă doar cu copii în tribune, dar cu toate acestea galeria giuleșteană a pregătit un moment special pentru a-l omagia pe Mircea Lucescu.

„Respect etern Mircea Lucescu! 1945 - ∞”, a fost bannerul afișat de galeria Rapidului, alături de o poză cu tehnicianul român în alb-negru.

În peluză a putut fi observat un alt mesaj pentru fostul antrenor al Rapidului: „Fluier final. Dar legenda nu dispare, în cartea fotbalului ai lo de onoare!”.

Lucescu, înmormântat vineri

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.

„Il Luce”, unul dintre cei mai titrați antrenori din istoria fotbalului

Cu 35 de trofee majore cucerite în cariera sa de antrenor, Mircea Lucescu a ajuns până pe locul al treilea în clasamentul tehnicienilor cu cele mai multe competiții câștigate în istoria fotbalului. Sir Alex Ferguson (49 de trofee) și Pep Guardiola (40) ocupă primele două poziții. 

Cel mai mare succes l-a atins la Șahtior Donețk, echipa de referință pentru antrenorul Mircea Lucescu, alături de care a cucerit 22 de trofee: de 8 ori campionatul Ucrainei, de 6 ori Cupa, de 7 ori Supercupa Ucrainei și o dată Cupa UEFA (2009). 

Pe plan intern, Lucescu a reușit să cucerească totul și alături de marea rivală a grupării Șahtior, Dinamo Kiev: campionatul, cupa și supercupa o dată. 

Reacția șefului UDMR, care a făcut campanie pentru Viktor Orban, după înfrângerea zdrobitoare suferită de premierul Ungariei
Strănepoții lui Mircea Lucescu au dat lovitura de start în meciul Rapid - FC Argeș: moment special în Giulești
Omagiu superb pentru Mircea Lucescu! Ce s-a întâmplat la Istanbul
A zis-o tare și clar: „Cum spunea și Mircea Lucescu, la fotbal în primul rând e nevoie de asta”
Rapid - FC Argeș 0-0 | Remiză albă în Giulești. Echipa lui Gâlcă se îndepărtează de titlu
„Bariera a căzut!” Rusii anunță că și-au recăpătat steagul și imnul la toate turneele
MM Stoica, de partea lui Gigi Becali: „Trebuia să plec de 200 de ori! Dacă e afectat, are o problemă”
Hansi Flick pune gaz pe foc: ”Suntem mai buni decât Atletico. Va fi incredibil!”
Italienii au făcut toate calculele! Când ar putea deveni Cristi Chivu campion în Serie A
Como - Inter 3-4, pe Sport.ro. Echipa lui Chivu a făcut remontada!

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai sexy femeie"

Reacția lui Chivu după remontada făcută în fața lui Como! Italienii, notă și verdict pentru antrenorul român: ”Miroase deja!”

Răzvan Lucescu nu a respectat ordinul lui Ivan Savvidis! Dezvăluire făcută în Grecia

FCSB, prima plecare certă din vară: „Un pas înainte!“

Gică Hagi vrea un fost mare selecționer lângă el la națională: surpriza din lista „Regelui"



Rapid - FC Argeș 0-0 | Remiză albă în Giulești. Echipa lui Gâlcă se îndepărtează de titlu
MM Stoica, de partea lui Gigi Becali: „Trebuia să plec de 200 de ori! Dacă e afectat, are o problemă”
Italienii au făcut toate calculele! Când ar putea deveni Cristi Chivu campion în Serie A
Marica, luat prin surprindere de schimbarea antrenorului la Farul: ”Nu am știut, nu s-a consultat nimeni cu mine”
Hansi Flick pune gaz pe foc: ”Suntem mai buni decât Atletico. Va fi incredibil!”
JO 2024 | Olimpicii au fost la Cotroceni înainte de plecarea spre Paris. Mesajul lui Klaus Iohannis
Simona Halep, primul antrenament la Miami. Ce mesaj a transmis
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Mesaj îndreptat spre Mircea Lucescu înaintea primei acțiuni: "Merită să fie convocat, un copil excelent!"
stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

