Inventatorul Lucescu, amintit de italieni: "Era un geniu! El a fost primul care a adus aceste lucruri în țara noastră"

După performanțele remarcabile reușite în România cu Corvinul Hunedoara, echipa națională - inclusiv la EURO 1984 - și Dinamo, Mircea Lucescu a preluat Pisa, formație din Serie A, la câteva luni după Revoluție.

Adriano Bacconi, fostul preparator fizic de la Pisa și Brescia, despre Mircea Lucescu

"Il Luce" este descris drept un adevărat inovator pentru fotbalul din Italia de către Adriano Bacconi, cel care i-a fost preparator fizic atât la Pisa, cât și la Brescia. Bacconi povestește cum era privit inițial Lucescu în Italia și cum s-a transformat românul în pionierul Wyscout sau al altor platforme de monitorizare care astăzi sunt accesibile oricărui club din lume.

"Mircea Lucescu mi-a fost ca un tată, care m-a adoptat când aveam 25 de ani. Eram un tânăr preparator fizic, care s-a pus la dispoziția sa după 1990, când a sosit la Pisa.

Era un străin și erau multe prejudecăți la acea vreme în legătură cu el, dar și-a pus imediat amprenta prin ideile pe care le aducea, prin cultura sa și prin jocul practicat. Era un geniu.

Pentru mine a fost ca o imersiune într-o lume nouă. La acea vreme, el avea deja o istorie incredibilă în spate, însă, mai presus de orice, o cultură imensă și o metodologie care încă nu exista în Italia.

Alături de niște cercetători de la Consiliul Național de Cercetare, la Pisa am inventat un software care ne permitea să vedem statistici precum mingile jucate, mingile pierdute, numărul paselor. Acesta a fost primul instrument de analiză care a existat vreodată.

Tot el a fost primul care a folosit o cameră pentru a filma meciurile dintr-un unghi larg, iar despre metodologia de antrenament nici nu trebuie să mai vorbim. De asemenea, a fost primul care a adus jocul de construcție de pe linia de fund. Părea ceva științifico-fantastic la acel moment.

Antrenamentele pe care le făcea i-au ajutat mult pe tinerii de atunci să crească. A lansat generații de copii, care ulterior au avut șansa de a juca pe cele mai înalte scene. A dezvoltat zeci de talente, care mai apoi au impresionat pe stadioanele din întreaga lume", a spus Bacconi, la TMW Radio.