Selecţionerul echipei Statelor Unite, argentinianul Mauricio Pochettino, a dezvăluit că i-a spus preşedintelui Donald Trump că naţionala americană este capabilă să câştige Cupa Mondială de fotbal din această vară (11 iunie - 19 iulie).

Într-un interviu acordat în cadrul High Performance Podcast, Pochettino a dezvăluit că preşedintele SUA l-a întrebat direct dacă vede echipa americană cu şanse să câştige turneul.

Discuția dintre selecționerul Mauricio Pochettino și președintele Donald Trump

"M-a întrebat: 'Ce părere aveţi, domnule antrenor? Puteţi câştiga Cupa Mondială?' Şi i-am spus: 'Desigur, domnule preşedinte'... Este vorba despre Statele Unite. Când acceptăm provocarea de a participa este pentru că noi credem cu adevărat că putem câştiga", a declarat fostul antrenor al echipelor Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain şi Chelsea.

"După un an şi jumătate de colaborare, oamenii încep să simtă că putem reuşi.

Vom avea sprijinul unei ţări uriaşe, fani uriaşi în spatele nostru, care ne vor împinge să alergăm, să performăm, să marcăm goluri, să facem tackling-uri.

Aşteptările sunt uriaşe, dar trebuie să transformăm această pasiune în energie", a concluzionat selecţionerul SUA, conform Agerpres.

Selecţionata Statelor Unite a fost repartizată în Grupa D la CM 2026, alături de Paraguay, Australia şi câştigătoarea play-off-ului C european, la care participă România, Turcia, Slovacia şi Kosovo.