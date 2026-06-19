Scandal în Portugalia după poziția publică a lui Joao Neves: ”Ronaldo nu e diferit de ceilalți”

Joao Neves a înscris încă din minutul 6, însă a scăzut ritmul, iar Congo a egalat în prelungirile primei reprize prin Yoane Wissa. Africanii puteau chiar să obțină victoria în partea secundă, Bakambu lovind bara.

Naționala Portugaliei a început slab Cupa Mondială 2026: a remizat, scor 1-1, împotriva naționalei din Congo. Deși poate este văzută drept una dintre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale, Portugalia a deschis rapid scorul, dar nu a câștigat.

Legendă a Portugaliei, Cristiano Ronaldo, aflat la ultima ediție de CM, a fost integralist, însă a avut o prestație modestă, nereușind să își creeze ocazii sau să atingă de prea multe ori balonul.

Deși rezultatul reprezintă un semieșec pentru Portugalia, iar Cristiano Ronaldo a fost departe de evoluțiile care l-au consacrat, veteranul lusitanilor a susținut că naționalei sale nu i-a lipsit nimic și că, pur și simplu, acesta este fotbalul.

Cristiano Ronaldo, ținta glumelor după primul meci disputat de Portugalia la Cupa Mondială

O reacție controversată, care a dat naștere unor reacții aprinse în Portugalia, a avut Joao Neves, când a fost întrebat despre Cristiano Ronaldo.

”(N.r. - Cum te descurci cu faptul că Ronaldo face parte din echipă?) Știm ce a făcut Cristiano pentru echipa noastră națională, dar în acest moment simt, atât din partea lui, cât și din partea tuturor celorlalți, că este doar un alt jucător care ne ajută, nu este diferit de ceilalți și va aduce aceeași contribuție pe care o vor aduce și ceilalți.

Suntem foarte uniți și asta va face diferența pe termen lung. Acest egal nu ne va descuraja”, a spus Joao Neves după meci, citat de OJogo.