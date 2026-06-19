Scandal în Portugalia după poziția publică a lui Joao Neves: ”Ronaldo nu e diferit de ceilalți”

Scandal în Portugalia după poziția publică a lui Joao Neves: ”Ronaldo nu e diferit de ceilalți” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Ronaldo, debut modest.

TAGS:
Cristiano Ronaldoronaldo scandalCM 2026Joao NevesPortugalia
Din articol
  • Cupa Mondială 2026: Portugalia, start cu stângul la turneul final.

Naționala Portugaliei a început slab Cupa Mondială 2026: a remizat, scor 1-1, împotriva naționalei din Congo. Deși poate este văzută drept una dintre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale, Portugalia a deschis rapid scorul, dar nu a câștigat.

Joao Neves a înscris încă din minutul 6, însă a scăzut ritmul, iar Congo a egalat în prelungirile primei reprize prin Yoane Wissa. Africanii puteau chiar să obțină victoria în partea secundă, Bakambu lovind bara.

Joao Neves, reacție care a iritat în Portugalia după debutul la Cupa Mondială 2026: ”Ronaldo nu e diferit de ceilalți”

Legendă a Portugaliei, Cristiano Ronaldo, aflat la ultima ediție de CM, a fost integralist, însă a avut o prestație modestă, nereușind să își creeze ocazii sau să atingă de prea multe ori balonul.

Deși rezultatul reprezintă un semieșec pentru Portugalia, iar Cristiano Ronaldo a fost departe de evoluțiile care l-au consacrat, veteranul lusitanilor a susținut că naționalei sale nu i-a lipsit nimic și că, pur și simplu, acesta este fotbalul.

Cristiano Ronaldo, ținta glumelor după primul meci disputat de Portugalia la Cupa Mondială

O reacție controversată, care a dat naștere unor reacții aprinse în Portugalia, a avut Joao Neves, când a fost întrebat despre Cristiano Ronaldo.

”(N.r. - Cum te descurci cu faptul că Ronaldo face parte din echipă?) Știm ce a făcut Cristiano pentru echipa noastră națională, dar în acest moment simt, atât din partea lui, cât și din partea tuturor celorlalți, că este doar un alt jucător care ne ajută, nu este diferit de ceilalți și va aduce aceeași contribuție pe care o vor aduce și ceilalți.

Suntem foarte uniți și asta va face diferența pe termen lung. Acest egal nu ne va descuraja”, a spus Joao Neves după meci, citat de OJogo.

Publicitate

Cristiano Ronaldo

  • Cristiano ronaldo 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Condițiile puse de PSD pentru a vota un guvern. Lista cu măsurile pe care social-democrații le cer viitorului Executiv
Condițiile puse de PSD pentru a vota un guvern. Lista cu măsurile pe care social-democrații le cer viitorului Executiv
ARTICOLE PE SUBIECT
Pleacă de la naționala Portugaliei?! Au început negocierile
Pleacă de la naționala Portugaliei?! Au început negocierile
Controversă în Portugalia: ce a făcut sora lui Cristiano Ronaldo, după meciul în care CR7 a fost pus la zid
Controversă în Portugalia: ce a făcut sora lui Cristiano Ronaldo, după meciul în care CR7 a fost pus la zid
Thierry Henry l-a făcut praf pe Cristiano Ronaldo: ”Echipa are nevoie să marcheze, nu tu!”
Thierry Henry l-a făcut praf pe Cristiano Ronaldo: ”Echipa are nevoie să marcheze, nu tu!”
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!
De ce nu l-a schimbat selecționerul Portugaliei pe Cristiano Ronaldo: „Trebuie să îl ai pe teren”
De ce nu l-a schimbat selecționerul Portugaliei pe Cristiano Ronaldo: „Trebuie să îl ai pe teren”
Declarația care îl va înfuria pe Cristiano Ronaldo: ce a zis după meci congolezul care l-a blocat
Declarația care îl va înfuria pe Cristiano Ronaldo: ce a zis după meci congolezul care l-a blocat
ULTIMELE STIRI
Alexandru Chipciu, ironic după ghinionul lui ”U” Cluj în Europa League: „Mai lipsea să picăm și cu Real Madrid”
Alexandru Chipciu, ironic după ghinionul lui ”U” Cluj în Europa League: „Mai lipsea să picăm și cu Real Madrid”
Boom! Ex-Barcelona, a semnat astăzi cu Dinamo: „Îi dorim cât mai multe perfomanțe în tricoul nostru”
Boom! Ex-Barcelona, a semnat astăzi cu Dinamo: „Îi dorim cât mai multe perfomanțe în tricoul nostru”
Liderul lui Inter a aflat de la jurnaliști că a semnat Cristi Chivu și a oferit o reacție hilară
Liderul lui Inter a aflat de la jurnaliști că a semnat Cristi Chivu și a oferit o reacție hilară
Lumea fotbalului, zguduită de o tragedie! Goleadorul a murit după o luptă cu o boală teribilă
Lumea fotbalului, zguduită de o tragedie! Goleadorul a murit după o luptă cu o boală teribilă
”Nu” pentru PAOK! Decizia luată de Ivan Savvidis după plecarea lui Răzvan Lucescu
”Nu” pentru PAOK! Decizia luată de Ivan Savvidis după plecarea lui Răzvan Lucescu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!

După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!

Florin Tănase a spus „NU”! Anunțul făcut de MM Stoica

Florin Tănase a spus „NU”! Anunțul făcut de MM Stoica

Real Madrid pregătește un transfer incredibil: 220.000.000 de €!

Real Madrid pregătește un transfer incredibil: 220.000.000 de €!

Manchester United, decizie definitivă în privința transferului lui Marcus Rashford la Barcelona

Manchester United, decizie definitivă în privința transferului lui Marcus Rashford la Barcelona



Recomandarile redactiei
Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali
Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali
Alexandru Chipciu, ironic după ghinionul lui ”U” Cluj în Europa League: „Mai lipsea să picăm și cu Real Madrid”
Alexandru Chipciu, ironic după ghinionul lui ”U” Cluj în Europa League: „Mai lipsea să picăm și cu Real Madrid”
Liderul lui Inter a aflat de la jurnaliști că a semnat Cristi Chivu și a oferit o reacție hilară
Liderul lui Inter a aflat de la jurnaliști că a semnat Cristi Chivu și a oferit o reacție hilară
Boom! Ex-Barcelona, a semnat astăzi cu Dinamo: „Îi dorim cât mai multe perfomanțe în tricoul nostru”
Boom! Ex-Barcelona, a semnat astăzi cu Dinamo: „Îi dorim cât mai multe perfomanțe în tricoul nostru”
”Nu” pentru PAOK! Decizia luată de Ivan Savvidis după plecarea lui Răzvan Lucescu
”Nu” pentru PAOK! Decizia luată de Ivan Savvidis după plecarea lui Răzvan Lucescu
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Selecționerul Suediei intervine și critică UEFA după România - Kosovo: "E vorba de fairplay aici!"
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Veste uriașă pentru România după decizia UEFA! Cum arată acum clasamentul care ne poate duce la baraj
Două superstaruri, oferite la Real Madrid: 160.000.000€
Două superstaruri, oferite la Real Madrid: 160.000.000€
Jucătorul dorit de marile cluburi ale Europei a semnat
Jucătorul dorit de marile cluburi ale Europei a semnat
CITESTE SI
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

stirileprotv Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

stirileprotv Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

stirileprotv Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!