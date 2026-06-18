Declarația care îl va înfuria pe Cristiano Ronaldo: ce a zis după meci congolezul care l-a blocat

Declarația care îl va înfuria pe Cristiano Ronaldo: ce a zis după meci congolezul care l-a blocat CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Portugalia a debutat cu stângul la Cupa Mondială, 1-1 în duelul cu Republica Democratică Congo, în grupa K.

TAGS:
Ngal'ayel MukauCristiano RonaldoPortugaliaRD Congo
Din articol

Văzută drept una dintre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale, Portugalia a deschis rapid scorul. Joao Neves a înscris încă din minutul 6, însă a scăzut ritmul, iar RD Congo a egalat în prelungirile primei reprize prin Yoane Wissa. Africanii puteau chiar să obțină victoria în partea secundă, Bakambu lovind bara.

Ngal'ayel Mukau: "Știam că Ronaldo nu mai e jucătorul care era în vârful carierei"

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost integralist, însă a avut o prestație modestă, nereușind să își creeze ocazii sau să atingă de prea multe ori balonul.

Ngal'ayel Mukau (21 de ani), închizătorul din tabăra congoleză, a fost întrebat după un meci dacă a existat un plan pentru blocarea lui Cristiano Ronaldo.

"Dacă a existat un plan împotriva lui Ronaldo? Nu chiar. Să fiu sincer, știam că nu mai este jucătorul care era în vârful carierei sale. E puțin mai în vârstă acum, dar rămâne unul dintre cei mai buni din istorie. Avem un mare respect pentru el", a spus Mukau, citat de RMC Sport.

Mesajul lui Cristiano Ronaldo după Portugalia - RD Congo 1-1

Deși rezultatul reprezintă un semieșec pentru Portugalia, iar CR7 a fost departe de evoluțiile care l-au consacrat, veteranul lusitanilor a susținut că naționalei sale nu i-a lipsit nimic și că, pur și simplu, acesta este fotbalul. 

„Ce a lipsit? Nu a lipsit nimic, ăsta e fotbalul. Portugalia putea câștiga, dar putea și pierde”, a spus Cristiano Ronaldo, potrivit publicației portugheze A Bola, în timp ce părăsea stadionul.

„Nu e începutul pe care ni l-am dorit, dar totul e departe de a se termina. Capul sus și ne concentrăm pe următorul joc”, a scris ulterior CR7, pe contul său de Instagram

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Spitalizările excesive, „o boală gravă” a sistemului de sănătate. Creștere de 34% a cazurilor evitabile, în 2 ani – Raport
Spitalizările excesive, „o boală gravă” a sistemului de sănătate. Creștere de 34% a cazurilor evitabile, în 2 ani – Raport
ULTIMELE STIRI
Zlatko Dalic, dezamăgit total după cel mai spectaculos meci de la Campionatul Mondial: „A fost catastrofal”
Zlatko Dalic, dezamăgit total după cel mai spectaculos meci de la Campionatul Mondial: „A fost catastrofal”
Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!”
Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!”
Cum arată clasamentele grupelor după prima etapă de la Campionatul Mondial și ierarhia echipelor de pe locurile 3: Turcia e OUT!
Cum arată clasamentele grupelor după prima etapă de la Campionatul Mondial și ierarhia echipelor de pe locurile 3: Turcia e OUT!
De ce nu l-a schimbat selecționerul Portugaliei pe Cristiano Ronaldo: „Trebuie să îl ai pe teren”
De ce nu l-a schimbat selecționerul Portugaliei pe Cristiano Ronaldo: „Trebuie să îl ai pe teren”
A ratat promovarea la baraj, iar acum a semnat în Superliga!
A ratat promovarea la baraj, iar acum a semnat în Superliga!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ronaldo: ”E timpul să acceptăm că Messi e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor”

Ronaldo: ”E timpul să acceptăm că Messi e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor”

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Real Madrid a prezentat un nou transfer stelar! Contract pe două sezoane

Real Madrid a prezentat un nou transfer stelar! Contract pe două sezoane

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

FCSB a rezolvat al doilea transfer al verii! Contract pe doi ani

FCSB a rezolvat al doilea transfer al verii! Contract pe doi ani

FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare din Conference League! Cu cine s-ar putea duela Craiova și U Cluj

FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare din Conference League! Cu cine s-ar putea duela Craiova și U Cluj



Recomandarile redactiei
Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!”
Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!”
A ratat promovarea la baraj, iar acum a semnat în Superliga!
A ratat promovarea la baraj, iar acum a semnat în Superliga!
De ce nu l-a schimbat selecționerul Portugaliei pe Cristiano Ronaldo: „Trebuie să îl ai pe teren”
De ce nu l-a schimbat selecționerul Portugaliei pe Cristiano Ronaldo: „Trebuie să îl ai pe teren”
Fostul jucător al lui Real Madrid, primul transfer al lui Liverpool din era Iraola! ”Cormoranii” au deturnat mutarea la rivala din Premier League
Fostul jucător al lui Real Madrid, primul transfer al lui Liverpool din era Iraola! ”Cormoranii” au deturnat mutarea la rivala din Premier League
Cum arată clasamentele grupelor după prima etapă de la Campionatul Mondial și ierarhia echipelor de pe locurile 3: Turcia e OUT!
Cum arată clasamentele grupelor după prima etapă de la Campionatul Mondial și ierarhia echipelor de pe locurile 3: Turcia e OUT!
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Naționala calificată la Mondial și-a anulat stagiul de pregătire! Care este motivul
Naționala calificată la Mondial și-a anulat stagiul de pregătire! Care este motivul
Plin de vedete din Premier League, La Liga și Ligue 1! Cum arată lotul RD Congo pentru Mondial
Plin de vedete din Premier League, La Liga și Ligue 1! Cum arată lotul RD Congo pentru Mondial
CITESTE SI
Surse: Pentru că nu are suficiente voturi, Adrian Veștea este dispus să negocieze inclusiv cu parlamentarii din AUR

stirileprotv Surse: Pentru că nu are suficiente voturi, Adrian Veștea este dispus să negocieze inclusiv cu parlamentarii din AUR

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile

stirileprotv Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile

Lucian Croitoru, despre „cinismul fiscal” al PSD: Își asumă să guverneze numai în perioadele bune. Relația cu AUR

stirileprotv Lucian Croitoru, despre „cinismul fiscal” al PSD: Își asumă să guverneze numai în perioadele bune. Relația cu AUR

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!