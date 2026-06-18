Declarația care îl va înfuria pe Cristiano Ronaldo: ce a zis după meci congolezul care l-a blocat

Văzută drept una dintre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale, Portugalia a deschis rapid scorul. Joao Neves a înscris încă din minutul 6, însă a scăzut ritmul, iar RD Congo a egalat în prelungirile primei reprize prin Yoane Wissa. Africanii puteau chiar să obțină victoria în partea secundă, Bakambu lovind bara.

Ngal'ayel Mukau: "Știam că Ronaldo nu mai e jucătorul care era în vârful carierei"

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost integralist, însă a avut o prestație modestă, nereușind să își creeze ocazii sau să atingă de prea multe ori balonul.

Ngal'ayel Mukau (21 de ani), închizătorul din tabăra congoleză, a fost întrebat după un meci dacă a existat un plan pentru blocarea lui Cristiano Ronaldo.

"Dacă a existat un plan împotriva lui Ronaldo? Nu chiar. Să fiu sincer, știam că nu mai este jucătorul care era în vârful carierei sale. E puțin mai în vârstă acum, dar rămâne unul dintre cei mai buni din istorie. Avem un mare respect pentru el", a spus Mukau, citat de RMC Sport.