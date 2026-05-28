Pe lângă mutările pe care conducerea le pregătește la nivelul lotului, se va aduce și un alt antrenor care să-l înlocuiască pe ”interimarul” Alvaro Arbeloa. În prezent, Jose Mourinho (63 de ani) este marele favorit pentru a reveni pe ”Bernabeu”, acolo unde a mai antrenat în perioada 2010-2013, în care s-au făcut mai multe transferuri importante pentru istoria recentă a clubului.

Doi jucători au fost propuși la Real Madrid: Joao Neves și Ruben Dias

Cel mai probabil, mutările se vor realiza după ce Mourinho va deveni antrenorul lui Real Madrid și își va da cuvântul asupra transferurilor. Până atunci, doi portughezi au fost recomandați de agentul Jorge Mendes, care-l reprezintă pe Mourinho, la clubul condus de Florentino Perez.

Este vorba despre Joao Neves (21 de ani), mijlocașul lui PSG, și de Ruben Dias (29 de ani) de la Manchester City, doi dintre cei mai importanți jucători portughezi ai momentului, scrie Fichajes. Dacă vrea să-i transfere, Real Madrid va trebui să plătească o sumă fabuloasă.

Cei doi pot fi transferați dacă spaniolii vor plăti câte 80 de milioane de euro pentru fiecare, adică un total de 160 de milioane, sumă la care s-ar adăuga și eventuale bonusuri.

Rămâne de văzut ce decizie va lua Real Madrid în privința transferurilor. Cert este că mulți jucători vor pleca, iar câteva nume au apărut deja în spațiul public.

Real Madrid îl vrea și pe Enzo Fernandez

Conform Independent, Real Madrid e gata să facă o ofertă pentru Enzo Fernandez, argentinianul cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate care evoluează pentru Chelsea din ianuarie 2023.

Cu un contract scadent până în 2032, Enzo Fernandez a bifat la Chelsea 31 de goluri și 30 de pase decisive în 168 de meciuri

Sursa menționată spune că nu doar Real Madrid e însă interesată de Fernandez, ci și Manchester City, vicecampioana Angliei care va fi antrenată de Enzo Maresca în următoarea stagiune.