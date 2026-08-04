'Ciao capitano' (La revedere, căpitane) era inscripționat pe un banner desfășurat în fața bisericii, în timp ce alți fani au fluturat un steag mare al lui AC Milan, cu numele lui Baresi și numărul 6.

Baresi, fostul căpitan al lui AC Milan și al selecționatei Italiei și unul dintre cei mai cunoscuți jucători din epoca de aur a fotbalului italian din anii 1980 și 1990, a murit săptămâna trecută la vârsta de 66 de ani.

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Fabio Capello, fostul antrenor al lui AC Milan, și Paolo Maldini, care au jucat alături de Baresi în apărarea echipei 'rossonera' și la selecționata Italiei, s-a numărat printre cei prezenți.

Gerry Cardinale, fondatorul firmei americane de investiții americane Red Bird Capital Partners, care deține AC Milan, a fost, de asemenea, prezent pentru a-și aduce omagiile. Sosirea sa a fost întâmpinată cu fluierături de către fanii frustrați de modul în care este condus clubul.

Baresi este considerat o legendă a lui AC Milan, petrecându-și întreaga carieră de 20 de ani la acest club, timp în care au câștigat șase titluri în Serie A și trei Cupe ale Campionilor Europeni, fiind căpitanul echipei timp de 15 sezoane, înainte de a se retrage în 1997.

La sfârșitul carierei sale de jucător, AC Milan a retras tricoul cu numărul 6, Baresi devenind primul jucător din istoria clubului care a primit această onoare.

Franco Baresi a făcut parte din lotul Italiei care a câștigat Cupa Mondială din 1982 și a fost căpitanul Squadrei Azzurra până în finala ediției din 1994, care s-a încheiat cu o înfrângere la loviturile de departajare în fața Braziliei.