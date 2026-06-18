Thierry Henry l-a făcut praf pe Cristiano Ronaldo: ”Echipa are nevoie să marcheze, nu tu!”

Thierry Henry l-a făcut praf pe Cristiano Ronaldo: ”Echipa are nevoie să marcheze, nu tu!” CM 2026
SPORT.RO
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Portugalia a debutat la Cupa Mondială cu o remiză cu Congo, scor 1-1.

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Thierry HenryCristiano RonaldoPortugaliaCupa MondialaCM 2026
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Lusitanii au deschis scorul după doar șase minute prin Joao Neves, dar congolezii au egalat în prelungirile primei reprize prin Wissa.

Thierry Henry l-a criticat dur pe Cristiano Ronaldo

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La doar o zi după ce Lionel Messi a marcat o triplă în Argentina - Algeria, scor 3-0, și a devenit cel mai bun marcator din istoria Cupei Mondiale, la egalitate cu Miroslav Klose, Cristiano Ronaldo a avut o evoluție ștearsă în meciul cu Congo.

Jucătorul de la Al Nassr a fost integralist, însă nu a reușit să prindă spațiul porții nici măcar o dată.

Thierry Henry l-a pus la zid pe Cristiano Ronaldo pentru egoismul de care portughezul de 41 de ani a dat dovadă în meciul de debut al Portugaliei, cu Congo. 

Un lucru important. Vă rog, oameni buni, echipa are nevoie să marcheze, nu tu. Uitați-vă aici. Portugalia are mingea, Conceicao urmează să o primească. Cristiano Ronaldo a mai fost de multe ori în această situație. Dacă faci acea demarcare acolo, îl obligi pe fundaș să ia o decizie și să închidă acel spațiu. Dar, pentru că vrea să marcheze el însuși, se duce pe traiectoria lui Bruno Fernandes.

Dacă s-ar fi deplasat în acel spațiu mic, fundașul ar fi trebuit să-l urmeze, iar atunci ar fi fost un gol ușor pentru Bruno. Însă, pentru că vrea să înscrie el, se interpune pe traiectoria pasei înapoi. Îi vedeți pe cei doi jucători, le ușurează fundașilor anticiparea fazei.

Echipa are nevoie să marcheze, nu tu. Ați văzut reacția lui Bruno Fernandes din spate? Era ca și cum ar fi spus: «Lasă mingea să treacă, aleargă, creează spațiu ca eu să pot finaliza faza!» Dar asta nu s-a întâmplat”, a spus Thierry Henry.

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