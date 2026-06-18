GALERIE FOTO Controversă în Portugalia: ce a făcut sora lui Cristiano Ronaldo, după meciul în care CR7 a fost pus la zid

Controversă în Portugalia: ce a făcut sora lui Cristiano Ronaldo, după meciul în care CR7 a fost pus la zid CM 2026
SPORT.RO
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Portugalia a debutat dezamăgitor la Cupa Mondială, remizând contra naționalei RD Congo, scor 1-1.

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Katia AveiroCristiano RonaldoRD CongoBruno FernandesPortugalia
Din articol

Văzută drept una dintre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale, Portugalia a deschis rapid scorul. Joao Neves a înscris încă din minutul 6, însă a scăzut ritmul, iar RD Congo a egalat în prelungirile primei reprize prin Yoane Wissa. Africanii puteau chiar să obțină victoria în partea secundă, Bakambu lovind bara.

Sora lui Cristiano Ronaldo a apreciat o postare în care Bruno Fernandes a fost criticat după Portugalia - RD Congo 1-1

Mai mulți specialiști și-au îndreptat criticile în special spre Cristiano Ronaldo, care a fost integralist și nu a reușit să își pună în vreun fel amprenta asupra jocului. După meci, Katia Aveiro, sora fotbalistului de 41 de ani, a fost autoarea unui gest controversat.

Katia Aveiro a apreciat pe rețelele sociale o postare în care Bruno Fernandes, colegul lui Ronaldo de la naționala Portugaliei, a fost criticat după evoluția din partea cu RD Congo. În respectiva postare, starul de la Manchester United este acuzat că este genul de fotbalist care la echipa națională are evoluții modeste, în timp ce la club reușește să impresioneze.

"Acesta este Raphinha al Portugaliei", se arată în postarea de pe Instagram apreciată de sora lui Cristiano Ronaldo, potrivit A Bola.

Nu este pentru prima dată când Katia Aveiro are astfel de reacții pe rețelele sociale. În 2023, după ce Lionel Messi câștiga Balonul de Aur pentru a opta oară, sora lui Ronaldo aprecia o postare în care se sugera că argentinianul nu a câștigat de fapt respectivele trofee, ci "i-ar fi fost date".

Katia Aveiro, sora lui Cristiano Ronaldo

Foto: Imago

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