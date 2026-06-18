Văzută drept una dintre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale, Portugalia a deschis rapid scorul. Joao Neves a înscris încă din minutul 6, însă a scăzut ritmul, iar RD Congo a egalat în prelungirile primei reprize prin Yoane Wissa. Africanii puteau chiar să obțină victoria în partea secundă, Bakambu lovind bara.

Sora lui Cristiano Ronaldo a apreciat o postare în care Bruno Fernandes a fost criticat după Portugalia - RD Congo 1-1

Mai mulți specialiști și-au îndreptat criticile în special spre Cristiano Ronaldo, care a fost integralist și nu a reușit să își pună în vreun fel amprenta asupra jocului. După meci, Katia Aveiro, sora fotbalistului de 41 de ani, a fost autoarea unui gest controversat.

Katia Aveiro a apreciat pe rețelele sociale o postare în care Bruno Fernandes, colegul lui Ronaldo de la naționala Portugaliei, a fost criticat după evoluția din partea cu RD Congo. În respectiva postare, starul de la Manchester United este acuzat că este genul de fotbalist care la echipa națională are evoluții modeste, în timp ce la club reușește să impresioneze.

"Acesta este Raphinha al Portugaliei", se arată în postarea de pe Instagram apreciată de sora lui Cristiano Ronaldo, potrivit A Bola.