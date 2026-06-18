De ce nu l-a schimbat selecționerul Portugaliei pe Cristiano Ronaldo: „Trebuie să îl ai pe teren”

De ce nu l-a schimbat selecționerul Portugaliei pe Cristiano Ronaldo: „Trebuie să îl ai pe teren” CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, a explicat motivul pentru care nu l-a scos pe Cristiano Ronaldo de pe teren în meciul cu RD Congo.

TAGS:
Cristiano RonaldoPortugaliaRoberto Martinez
Din articol

Portugalia a remizat în primul meci de la Campionatul Mondial, scor 1-1, împotriva lui RD Congo.

În urma acestui rezultat de egalitate, lusitanii se află pe locul trei în Grupa K, din care mai fac parte Columbia și Uzbekistan.

Roberto Martinez: „Trebuie să îl ai pe Cristiano pe teren”

  • Imago1078619936
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Roberto Martinez a fost întrebat la conferința de presă care a fost motivul pentru care nu l-a înlocuit pe Cristiano Ronaldo, având în vedere prestația slabă pe care a avut-o.

Selecționerul Portugaliei a explicat că atacantul de 41 de ani este un fotbalist de bază în echipa lui și avea nevoie de el în contextul scorului de pe tabelă.

„N-are niciun rost să îl scoţi pe cel mai bun marcator din lumea fotbalului într-un meci în care ai nevoie de goluri.

Pentru noi, în momente ca acestea, experienţa lui Cristiano în careu este importantă. Faptul că trage după el fundaşi pentru noi este important, în acest fel putem folosi spaţiul creat.

Iar fiecare jucător care se află pe teren are o anumită responsabilitate şi o anumită calitate. Şi e clar că, atunci când cauţi să marchezi goluri, trebuie să îl ai pe Cristiano pe teren”, a declarat Roberto Martinez, citat de TNT Sports.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Spitalizările excesive, „o boală gravă” a sistemului de sănătate. Creștere de 34% a cazurilor evitabile, în 2 ani – Raport
Spitalizările excesive, „o boală gravă” a sistemului de sănătate. Creștere de 34% a cazurilor evitabile, în 2 ani – Raport
ARTICOLE PE SUBIECT
Reacția lui Cristiano Ronaldo după Portugalia - RD Congo
Reacția lui Cristiano Ronaldo după Portugalia - RD Congo
Portugalia - RD Congo 1-1, cu Cristiano Ronaldo titular
Portugalia - RD Congo 1-1, cu Cristiano Ronaldo titular
Recordul doborât de Cristiano Ronaldo în primul meci la CM 2026
Recordul doborât de Cristiano Ronaldo în primul meci la CM 2026
ULTIMELE STIRI
Zlatko Dalic, dezamăgit total după cel mai spectaculos meci de la Campionatul Mondial: „A fost catastrofal”
Zlatko Dalic, dezamăgit total după cel mai spectaculos meci de la Campionatul Mondial: „A fost catastrofal”
Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!”
Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!”
Cum arată clasamentele grupelor după prima etapă de la Campionatul Mondial și ierarhia echipelor de pe locurile 3: Turcia e OUT!
Cum arată clasamentele grupelor după prima etapă de la Campionatul Mondial și ierarhia echipelor de pe locurile 3: Turcia e OUT!
A ratat promovarea la baraj, iar acum a semnat în Superliga!
A ratat promovarea la baraj, iar acum a semnat în Superliga!
Declarația care îl va înfuria pe Cristiano Ronaldo: ce a zis după meci congolezul care l-a blocat
Declarația care îl va înfuria pe Cristiano Ronaldo: ce a zis după meci congolezul care l-a blocat
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ronaldo: ”E timpul să acceptăm că Messi e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor”

Ronaldo: ”E timpul să acceptăm că Messi e cel mai bun jucător al tuturor timpurilor”

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Real Madrid a prezentat un nou transfer stelar! Contract pe două sezoane

Real Madrid a prezentat un nou transfer stelar! Contract pe două sezoane

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

FCSB a rezolvat al doilea transfer al verii! Contract pe doi ani

FCSB a rezolvat al doilea transfer al verii! Contract pe doi ani

FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare din Conference League! Cu cine s-ar putea duela Craiova și U Cluj

FCSB și CFR Cluj și-au aflat primele adversare din Conference League! Cu cine s-ar putea duela Craiova și U Cluj



Recomandarile redactiei
Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!”
Presiune pe atacantul dorit de FCSB: ”Va ajunge la clubul din capitală!”
A ratat promovarea la baraj, iar acum a semnat în Superliga!
A ratat promovarea la baraj, iar acum a semnat în Superliga!
Fostul jucător al lui Real Madrid, primul transfer al lui Liverpool din era Iraola! ”Cormoranii” au deturnat mutarea la rivala din Premier League
Fostul jucător al lui Real Madrid, primul transfer al lui Liverpool din era Iraola! ”Cormoranii” au deturnat mutarea la rivala din Premier League
Declarația care îl va înfuria pe Cristiano Ronaldo: ce a zis după meci congolezul care l-a blocat
Declarația care îl va înfuria pe Cristiano Ronaldo: ce a zis după meci congolezul care l-a blocat
Cum arată clasamentele grupelor după prima etapă de la Campionatul Mondial și ierarhia echipelor de pe locurile 3: Turcia e OUT!
Cum arată clasamentele grupelor după prima etapă de la Campionatul Mondial și ierarhia echipelor de pe locurile 3: Turcia e OUT!
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Jose Mourinho numește marea surpriză și dezamăgirea de la EURO 2024: "Momentul adevărului a venit!"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
Florin Răducioiu nu a avut milă de Cristiano Ronaldo, după meciul din optimi: "Mi-era milă, neputință"
EURO 2024 | Georgia - Portugalia 2-0 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO! Lusitanii, relaxați în ultimul meci din faza grupelor
EURO 2024 | Georgia - Portugalia 2-0 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO! Lusitanii, relaxați în ultimul meci din faza grupelor
Barcelona și-a ales următorul antrenor și a început deja negocierile!
Barcelona și-a ales următorul antrenor și a început deja negocierile!
CITESTE SI
Surse: Pentru că nu are suficiente voturi, Adrian Veștea este dispus să negocieze inclusiv cu parlamentarii din AUR

stirileprotv Surse: Pentru că nu are suficiente voturi, Adrian Veștea este dispus să negocieze inclusiv cu parlamentarii din AUR

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile

stirileprotv Un CEO din Danemarca și-a dat demisia, iar acum compania funcționează fără șefi. Peste 500 de angajați iau împreună deciziile

Lucian Croitoru, despre „cinismul fiscal” al PSD: Își asumă să guverneze numai în perioadele bune. Relația cu AUR

stirileprotv Lucian Croitoru, despre „cinismul fiscal” al PSD: Își asumă să guverneze numai în perioadele bune. Relația cu AUR

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!