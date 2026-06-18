Pleacă de la naționala Portugaliei?! Au început negocierile

Pleacă de la naționala Portugaliei?! Au început negocierile Fotbal extern
SPORT.RO
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Naționala Portugaliei stă pe un butoi de pulbere după remiza de la debutul la Campionatul Mondial.

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Cristiano RonaldoPortugaliaCampionatul Mondial
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Portugalia a remizat în primul meci de la Campionatul Mondial, scor 1-1, împotriva lui RD Congo.

În urma acestui rezultat de egalitate, lusitanii se află pe locul trei în Grupa K, din care mai fac parte Columbia și Uzbekistan.

Roberto Martinez ar putea să îl antreneze în continuare pe Ronaldo chiar dacă pleacă de la naționala Portugaliei

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Sursă foto: Imago

﻿Roberto Martinez (52 de ani), selecționerul Portugaliei, a fost criticat în urma deciziilor luate în prima partidă de la Campionatul Mondial.

Antrenorul spaniol mai are contract cu federația portugheză până la finalul acestui turneu final, iar potrivit jurnalistului Fabrice Hawkins, de la RMC Sport, Martinez ar negocia cu Al-Nassr.

Astfel că, după Campionatul Mondial, Roberto Martinez ar putea rămâne antrenorul lui Cristiano Ronaldo, dar la nivel de club. 

Roberto Martinez: „Trebuie să îl ai pe Cristiano pe teren”

Roberto Martinez a fost întrebat la conferința de presă care a fost motivul pentru care nu l-a înlocuit pe Cristiano Ronaldo, având în vedere prestația slabă pe care a avut-o.

Selecționerul Portugaliei a explicat că atacantul de 41 de ani este un fotbalist de bază în echipa lui și avea nevoie de el în contextul scorului de pe tabelă.

„N-are niciun rost să îl scoţi pe cel mai bun marcator din lumea fotbalului într-un meci în care ai nevoie de goluri.

Pentru noi, în momente ca acestea, experienţa lui Cristiano în careu este importantă. Faptul că trage după el fundaşi pentru noi este important, în acest fel putem folosi spaţiul creat.

Iar fiecare jucător care se află pe teren are o anumită responsabilitate şi o anumită calitate. Şi e clar că, atunci când cauţi să marchezi goluri, trebuie să îl ai pe Cristiano pe teren”, a declarat Roberto Martinez, citat de TNT Sports.

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