Irak, Jamaica, Kosovo și Congo se pot alătura surprizelor Iordania, Haiti, Curacao, Insulele Capului Verde și Uzbekistan

În timp ce România, Ungaria, Serbia, Țara Galilor, Bulgaria, Chile, Peru, Costa Rica, Camerun sau Nigeria, naționale cu tradiție în fotbalul mondial, vor vedea turneul final din această vară la televizor, existând chiar riscul ca Italia, Cehia, Turcia, Danemarca sau Suedia să nu reușească nici ele calificarea, la competiția din SUA, Mexic și Canada au ajuns nume exotice, precum Iordania, Haiti, Curacao, Panama, Insulele Capului Verde și Uzbekistan.

Ziua decisivă pentru aflarea componenței finale a grupelor este 31 martie 2026, când vor avea loc meciurile din barajele intercontinentale și play-off-urile UEFA. Printre echipele cu șanse de calificare se numără Kosovo (1.6 milioane de locuitori / nicio calificare la CM sau Euro), Irak (țară aflată în război din 2003 / o singură calificare la CM, în 1986), Jamaica (2.8 milioane de locuitori / o singură calificare la CM, în 1998) sau DR Congo (locul mai multor războaie civile, locul 175 din 189 de țări în clasamentul Human Development Index / o singură calificare la CM, în 1974, sub denumirea Zair).

Finalele barajelor intercontinentale:

RD Congo - Jamaica (31 martie 2026 / Estadio Akron, Guadalajara)

Irak - Bolivia (31 martie 2026 / Estadio BBVA, Monterrey)

Finalele play-offurilor din preliminariile europene:

Bosnia și Herțegovina - Italia (31 martie 2026 / Bilino Polje Stadium, Zenica)

Suedia - Polonia (31 martie 2026 / Nationalarenan, Stockholm)

Kosovo - Turcia (31 martie 2026 / Fadil Vokrri Stadium, Priștina)

Cehia - Danemarca (31 martie 2026 / Letna Stadium, Praga)

Grupele de la CM 2026:

Grupa A - Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia / Danemarca

Grupa B - Canada, Qatar, Elveția, Bosnia și Herțegovina / Italia

Grupa C - Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Grupa D - SUA, Paraguay, Australia, Kosovo / Turcia

Grupa E - Germania, Costa de Fildeș, Ecuador, Curacao

Grupa F - Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia / Polonia

Grupa G - Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H - Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Grupa I - Franța, Senegal, Norvegia, Irak / Bolivia

Grupa J - Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K - Portugalia, Columbia, Uzbekistan, RD Congo / Jamaica

Grupa L - Anglia, Croația, Ghana, Panama