Florin Prunea și-a manifestat indignarea cu privire la faptul că naționala României s-a bazat la meciul cu Turcia pe un singur atacant, respectiv pe Daniel Bîrligea.

Prunea, distrugător la adresa tricolorilor

Portarul Generației de Aur a ajuns astfel la concluzia că prima reprezentativă nu merita oricum să participe la CM 2026 din SUA, Canada și Mexic.

„Un singur atacant la echipa națională, este inadmisibil acest lucru! Un singur atacant, unul! Alte au cinci și nu mă refer la echipele de calibru, noi avem doar unul. Ce să căutăm noi la Campionatul Mondial?

De ce avem un singur atacant? Pentru că nimeni nu mai crește atacanți în România, nimeni”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

România și-a luat adio de la CM 2026

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Unicul gol al partidei a fost marcat de către Ferdi Kadioglu, în minutul 53, dintr-o pasă de geniu livrată de Arda Guler.

România și-a aflat adversara în amicalul de marți, 31 martie, de la 21:45. Slovacia a pierdut pe teren propriu, scor 3-4, în fața reprezentativei din Kosovo și va primi vizita tricolorilor în meciul învinselor din play-off-ul pentru CM 2026.

Echipele utilizate