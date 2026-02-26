S-au mai calificat la Cupa Mondială din 1998

Țara insulară din Marea Caraibilor și-a prezentat echipamentul cu care va merge la barajul de calificare pentru CM 2026, dar și la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada. Tricourile de sunt produse de compania germană Adidas, beneficiază de tehnologia ClimaCool+, au un model tradițional jamaican și au înscripționată sintagma "Reggae Boyz", așa cum sunt cunoscuți fotbaliștii din această țară, dar și un autograf al cântărețului Bob Marley și citatul "Football is Freedom" ("Fotbalul înseamnă Libertate").

Bob Marley s-a făcut remarcat alături de formația The Wailers, în anii '70 ai secolului trecut, adoptând stilurile muzicale reggae, ska, rocksteady și folk și lansând hituri precum "No Woman, No Cry", "I Shot the Sheriff", "Get Up, Stand Up", "Exodus", "Waiting in Vain" sau "Is This Love". A fost un mare fan al echipelor Tottenham și Santos și le spunea celor cu care făcea cunoștință "dacă vrei să mă cunoști cu adevărat, va trebui să joci fotbal împotriva mea și a trupei Wailers".

Jamaica este o țară cu doar 2.8 milioane de locuitori, dar cu o diaspora de aproximativ 2 milioane de persoane, mai ales în SUA, Canada și Marea Britanie. Deși sporturile în care excelează jamaicanii sunt atletismul și cricketul, fotbalul a luat avânt, în ultimele decenii. "Reggae Boyz" s-au calificat la Cupa Mondială din 1998 (locul 3 în Grupa H), au participat la trei ediții ale Copa America (2015, 2016, 2024), au câștigat de șase ori Caribbean Cup (1991, 1998, 2005, 2008, 2010, 2014), au terminat o dată pe locul al treilea în CONCACAF Nations League (2024) și au 12 calificări la CONCACAF Championship / Gold Cup (au jucat finala în 2015 și 2017).

Îi mai pot selecționa pe Greenwod, Archer și Hutchinson

Naționala antrenată de Rudolph Speid beneficiază de aportul multor jucători născuți peste hotare sau care evoluează la cluburi străine, precum Andre Blake (Philadelphia Union), Ethan Pinnock (Brentford), Rico Henry (Brentford), Tayvon Gray (New York City FC), Max Aarons (Bournemouth), Bobby De Cordova-Reid (Leicester City), Shamar Nicholson (Club Tijuana), Keinan Davis (Udinese), Norman Campbell (V-Varen Nagasaki), Joel Latibeaudiere (Coventry City), Daniel Johnson (Fatih Karagumruk), Demarai Gray (Birmingham City), Damion Lowe (Dewa United Banten), Michail Antonio (West Ham United), Bailey Cadamarteri (Wrexham), Mason Holgate (Al Gharafa), Isaac Hayden (QPR) sau Leon Bailey (Aston Villa).

Alți jucători importanți eligibili pentru convocare sunt Omari Hutchinson (Nottingham Forest), Dwight McNeil (Everton), Cameron Archer (Southampton), Lewis Baker (Stoke City), Ellis Simms (Coventry City), Reiss Nelson (Arsenal) sau Mason Greenwood (Ol. Marseille).

Barajele intercontinentale de calificare la Cup Mondială 2026:

Play-off 1

Noua Caledonie - Jamaica (26 martie / Estadio Akron, Guadalajara)

Noua Caledonie / Jamaica - RD Congo (31 martie / Estadio Akron, Guadalajara)

Play-off 2

Bolivia - Surinam (26 martie / Estadio BBVA, Monterrey)

Bolivia / Surinam - Iraq (31 martie / Estadio BBVA, Monterrey)

Barajele europene de calificare la Cup Mondială 2026:

Play-off A

Țara Galilor - Bosnia și Herțegovina (26 martie / Cardiff City Stadium, Cardiff)

Italia - Irlanda de Nord (26 martie / Stadio Atleti Azzurri d'Italia, Bergamo)

finala e pe 31 martie, la Cardiff sau Zenica

Play-off B

Ucraina - Suedia (26 martie / Estadi Ciutat de Valencia, Valencia)

Polonia - Albania (26 martie / Stadion Narodowy, Varșovia)

finala e pe 31 martie, la Valencia sau Stockholm

Play-off C

Slovacia - Kosovo (26 martie / Tehelne Pole, Bratislava)

Turcia - România (26 martie / Beșiktaș Stadium, Istanbul)

finala e pe 31 martie, la Bratislava sau Priștina

Play-off D

Cehia - Irlanda (26 martie / Fortuna Arena, Praga)

Danemarca - Macedonia de Nord (26 martie / Parken Stadium, Copenhaga)

finala e pe 31 martie, la Praga sau Dublin

Foto - Getty Images